Il 25 ottobre l’Istituto tecnico industriale di via Giulia ospiterà il raduno di studenti, hacktivisti e tutti coloro i quali si battono per un uso etico delle tecnologie e non si rassegnano a dipendere dalle grandi aziende

La venticinquesima edizione del Linux Day, l’evento indipendente dedicato a tutte le tecnologie libere e aperte e alla promozione delle libertà digitali, torna a Cosenza il 25 ottobre 2025, ospite dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Monaco” in Via Giulia 9 a Cosenza.

Il Linux Day è un evento tecnologico distribuito, composto dunque da tanti eventi in diverse città d’Italia che si svolgono contemporaneamente nella giornata di Sabato 25 ottobre 2025. Tutti questi appuntamenti sono organizzati dai numerosi Linux User Group (LUG) italiani, ovvero gruppi di persone volontarie e associazioni impegnate a promuovere un uso etico delle tecnologie digitali, in particolare attraverso il software libero e open source (che ha nel sistema operativo Linux il suo esempio più importante), per non dipendere da soluzioni “proprietarie” e dalle solite grandi aziende tecnologiche.

Il Linux Day Cosenza di quest’anno è organizzato dal LUG “Hacklab Cosenza”, associazione culturale che ha sede presso l’Università della Calabria ed è da oltre 20 anni attiva nella sperimentazione tecnologica e nella divulgazione delle libertà digitali, in collaborazione con la sezione calabrese di Informatici Senza Frontiere APS e l’ITI “A. Monaco”, che sarà la sede dell’evento.

Il programma, disponibile sul sito https://2025.linuxday.hlcs.it, è articolato su due sessioni, una mattutina e una pomeridiana, e per la prima volta sarà composto da due tracce parallele che daranno al pubblico l’occasione di scegliere tra 14 talk proposti da relatori di ogni genere: giovani studenti di scuola superiore e universitari, professionisti e addetti ai lavori, semplici appassionati, docenti, attivisti digitali (hacktivisti).

Linux Day Cosenza 2025 è gratuito e aperto a tutti. La mappa con tutti gli eventi italiani, coordinati dall’associazione Italian Linux Society (ILS), è disponibile sul sito ufficiale del Linux Day.