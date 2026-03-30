«L’Orchestra Sinfonica Brutia anche ieri sera, in occasione del concerto-tributo al grande maestro Ennio Morricone, a quasi sei anni dalla sua scomparsa, ha dimostrato tutto il suo valore, tant’è vero che dal palcoscenico del nostro teatro Rendano è stato il maestro Paolo Vivaldi che ha diretto il concerto a dare l’annuncio che l’OSB il prossimo 27 aprile registrerà con lui la colonna sonora di un film, dal titolo “Karol”, sulla figura di Papa Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła».

Lo ha detto il Sindaco Franz Caruso a margine del concerto-evento “Ennio”, tenutosi ieri sera al teatro “Rendano” di Cosenza e che ha visto sul podio il maestro Paolo Vivaldi, compositore di colonne sonore per il cinema e la televisione, dirigere l’Orchestra Sinfonica Brutia nel tributo al compositore Ennio Morricone, autore di indimenticabili pagine di musica da film.

Il Sindaco Franz Caruso ha ricordato gli inizi della felice avventura dell’Orchestra Sinfonica Brutia. “Appena mi sono insediato, nel 2021, la prima cosa che ho realizzato, insieme al maestro Francesco Perri e ad Annarita Callari, è stata l’OSB di cui sono Presidente. Ne sono orgoglioso e fiero. L’OSB è il nostro gioiello e, insieme, il nostro fiore all’occhiello. Una meravigliosa realtà che in così breve tempo ha raccolto, non solo a Cosenza e in Calabria, ma anche altrove, i frutti del suo impegno e del suo lavoro.

Apprendere che prossimamente sarà utilizzata dal maestro Paolo Vivaldi per registrare, nel nostro teatro di tradizione, la colonna sonora di un film così importante, è una grande soddisfazione che si aggiunge alle tante altre che dalla sua istituzione ha raccolto. Da rimarcare, inoltre- ha detto ancora Franz Caruso – tutto il lavoro che l’Orchestra sta compiendo per far sì che si gettino le basi per rafforzarla come compagine culturale professionale, attraverso la valorizzazione dei nostri giovani talenti che hanno diritto a veder realizzate le loro aspirazioni”.