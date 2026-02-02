Le piste da sci di Lorica restano chiuse a causa di un grave guasto sulla rete elettrica che alimenta il comprensorio. A comunicarlo è Ferrovie della Calabria, gestore degli impianti, che ha spiegato come l’interruzione sia legata a un problema esterno alle attività della stazione sciistica.

Il disservizio è stato provocato da un importante guasto sulla rete ENEL, causato dalla caduta di alberi sulle linee di alimentazione nella zona Cavaliere. Una situazione che ha reso non operative le utenze elettriche a servizio dell’intero comprensorio, impedendo di fatto l’avviamento degli impianti di risalita. «Si tratta di eventi imprevedibili e non gestibili, del tutto estranei alla gestione delle piste» si legge nella comunicazione. Per questo motivo, anche per la giornata odierna, non sussistono le condizioni tecniche necessarie per l’entrata in esercizio del comprensorio sciistico, che rimane quindi chiuso al pubblico.

La notizia arriva dopo un fine settimana che aveva acceso l’entusiasmo degli appassionati. Nell’ultimo weekend, infatti, una copiosa nevicata si è abbattuta sui monti della Sila, regalando agli amanti della montagna e degli sport invernali uno spettacolo mozzafiato, con Lorica imbiancata e condizioni ideali dal punto di vista naturale.

Ferrovie della Calabria invita l’utenza a seguire esclusivamente i canali ufficiali per ricevere aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e sui tempi di ripristino del servizio elettrico. Solo al termine degli interventi sulla rete sarà possibile valutare la riapertura degli impianti. Di seguito il meteo per i prossimi giorni.