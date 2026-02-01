Neve in provincia di Cosenza su Sila e Pollino, ma non solo. Come da previsione il vortice ciclonico ha raggiunto la Calabria nel pomeriggio di ieri apportando piogge abbondanti lungo le aree Joniche e interne della Regione. In particolare, segnala il meteo Cosenza, spiccano i 103 mm di San Sostene, 101 mm di San Mauro Marchesato, 100 mm di Rocca di Neto, 90 mm di Petronà e Longobucco, 85 mm di Santa Caterina dello Jonio, 78 mm di Petilia Policastro e Stignano. Il maltempo è stato accompagnato anche da forti raffiche di vento con picchi fino ai 100 km/h ad Amantea e San Mauro Marchesato, anche se per fortuna non hanno causato particolari disagi.

Come previsto però il vortice ciclonico ha richiamo anche aria più fredda da Nord causando un generale calo della quota neve e con nevicate abbondanti che hanno interessato soprattutto l’Aspromonte, il Pollino e la Sila. In allegato trovate alcune immagini delle webcam dei principali luoghi montano calabresi con paesaggi spettacolari e pienamente invernali. Nelle prossime ore è previsto un generale miglioramento su tutta la Calabria anche se in serata saranno possibili locali disturbi sulla bassa Calabria Tirrenica.