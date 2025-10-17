Si chiama “Luce del Sud” ed è il premio che sarà presentato domani, sabato 18 ottobre 2025, alle 11:00, presso la Mondadori di Piano Lago a Mangone. “Luce del Sud” è una Riconoscenza Sociale e Culturale attribuita a personalità che hanno dato e continuano a dare lustro al territorio del Savuto-Reventino e alla Calabria. Si tratta di un momento di gratitudine rivolto a uomini e donne che, con studio, impegno, coraggio e rispetto della legalità, hanno conseguito risultati significativi e contribuito al progresso della comunità.

I loro percorsi di vita e professionali rappresentano simboli di insegnamento, in particolare per le giovani generazioni, alle quali il messaggio positivo della manifestazione è rivolto. Nel corso della conferenza stampa saranno presenti i componenti del Comitato tecnico scientifico, istituito dalle due testate giornalistiche L’Eco della Valle e Il Reventino, con il patrocinio della Provincia di Cosenza e del Comune di Marzi, che hanno stilato l’elenco delle persone insignite della Riconoscenza “Luce del Sud”.

Nel corso della mattinata saranno inoltre resi noti i nominativi che saranno insigniti della prestigiosa riconoscenza sociale e culturale. La cerimonia ufficiale di consegna si terrà giovedì 30 ottobre 2025, alle 17:30, presso il Salone della cinematografia di Marzi, alla presenza degli insigniti, rettori delle Università che hanno origini nel comprensorio, magistrati e docenti.