La Cattedrale si prepara alle celebrazioni in onore della patrona della città e dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. Pellegrinaggi e messe per tutta la settimana, il 7 settembre la processione con l’immagine della Vergine

Dal 31 agosto all’8 settembre la Cattedrale di Cosenza, Santuario della Madonna del Pilerio, torna a essere il cuore della devozione mariana della città. Nove giorni di preghiera, pellegrinaggi e celebrazioni accompagneranno i fedeli verso la festa della Natività della Beata Vergine Maria, nel segno di una tradizione profondamente legata alla storia religiosa e civile di Cosenza.

Il programma prenderà il via lunedì 31 agosto alle 16 con l’Ora di Guardia, seguita alle 18 dalla Santa Messa. Da martedì 1° settembre entrerà nel vivo il tradizionale settenario: il primo pellegrinaggio mariano partirà dalla parrocchia di Guarassano alle 17, seguito alle 17.30 dal Rosario e dalla preghiera alla Madonna e, alle 18, dalla celebrazione eucaristica.

Mercoledì 2 settembre il pellegrinaggio prenderà invece le mosse da piazza San Giovanni Gerosolimitano, mentre giovedì 3 l’appuntamento sarà in via Giosuè Carducci. In entrambe le giornate il cammino verso la Cattedrale sarà seguito dal Rosario e dalla Messa.

Dal Crocifisso della Riforma alla Cattedrale

Particolarmente articolato il programma di venerdì 4 settembre. Alle 16.45 è previsto il pellegrinaggio al Santuario diocesano del Santissimo Crocifisso della Riforma e, alle 17, un momento di preghiera presso Casa San Francesco. Alle 17.30 saranno recitati il Rosario e la preghiera alla Madonna nel Santuario del Crocifisso.

La giornata assumerà un significato particolare anche nel contesto del Giubileo Francescano, con la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria. Alle 19.30, in Cattedrale, sarà inoltre presentato il volume Imagines Mariae sculptae in Calabria del professor Mario Vicino.

Sabato 5 settembre la Messa delle 18 sarà animata dalle Suore Francescane Missionarie Volontarie dei Poveri e dall’Associazione Casa Nostra. Domenica 6 sono invece previste celebrazioni alle 11 e alle 18. Quest’ultima sarà presieduta da Padre Francesco Alfieri, guardiano del Convento di Sant’Umile a Bisignano, e animata dalla Fraternità Ofs della parrocchia di Sant’Agostino in Morelli.

Il 7 settembre la fiaccolata nel centro storico

Uno dei momenti più attesi arriverà lunedì 7 settembre. Alle 18 l’arcivescovo monsignor Giovanni Checchinato presiederà la Santa Messa con il rito della consacrazione delle vedove. A seguire partirà la tradizionale fiaccolata con l’immagine della Madonna del Pilerio.

Da piazza Duomo il corteo attraverserà il centro storico passando, tra gli altri luoghi, per via Abate Salfi, piazza Berardi, gli Archi di San Francesco, piazza Michele Misasi, largo delle Vergini, via dell’Accademia, via Liceo, via Antonio Serra e corso Telesio, prima del ritorno in piazza Duomo.

L’8 settembre la festa della patrona

Il momento culminante sarà martedì 8 settembre, giorno della Natività di Maria. Le Messe del mattino saranno celebrate alle 7, alle 8.30 e alle 10. Alle 18 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Checchinato, mentre un’ultima Messa è prevista alle 20.

Il settenario rinnova così uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dai cosentini, legato alla Madonna del Pilerio, patrona di Cosenza e dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. Le celebrazioni di quest’anno si inseriscono inoltre nel clima dell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi, rafforzando il legame tra la devozione mariana e la tradizione francescana.