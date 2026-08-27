Previsti inoltre rattoppi stradali a Frattini-San Biase, via Cristoforo Colombo e via Fabio Rossi
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Prosegue la pubblicazione degli interventi per la pulizia del verde pubblico sulla base della condivisione preventiva tra l’Amministrazione e gli uffici comunali e Rende Servizi, il braccio operativo del Comune.
Con la pubblicazione degli interventi sul territorio, contiamo di rendere trasparente l’attività di manutenzione del verde e, allo stesso tempo, più efficienti gli interventi, oggi possibiligrazie all’incremento di forza lavoro.
Se ne occuperanno i dipendenti di Rende Servizi, organizzati in sette squadre, di cui tre costituite dai nuovi assunti.
Di seguito l’elenco degli interventi iniziati il ventisei agostoe che dureranno fino all’otto settembre:
• Squadra 1
Mercoledì26 agosto: zona commerciale Metropolis;
Giovedì 27 agosto: zona commerciale Metropolis;
Venerdì 28 agosto: Parco Robinson;
Sabato 29 agosto: Parco Robinson;
Lunedì 31 agosto: tunnel Gullo e piazzale via Genova;
Martedì 01 settembre: quarta traversa via Kennedy;
Mercoledì 02 settembre: via Genova da Sant'Agostino a via Kennedy;
Giovedì 03 settembre: via Genova da Sant'Agostino a via Kennedy;
Venerdì 04 settembre: Scuola Materna Parco Robinson;
Sabato 05 settembre: Scuola Materna Parco Robinson;
Lunedì 07 settembre: Scuola Materna via Bari:
Martedì 08 settembre: Scuola Materna Macchina di Bosco.
• Squadra 2
Lunedì 31 agosto: Scuola Elementare di Rende Centro;
Martedì 01 settembre: Scuola Elementare di Rende Centro;
Mercoledì 02 settembre: Scuola Elementare di Surdo;
Giovedì 03 settembre: Scuola Elementare di Surdo;
Venerdì 04 settembre: Scuola Materna di Saporito;
Sabato 05 settembre: Scuola Materna di Saporito;
Lunedì 07 settembre: Complesso scolastico di Linze;
Martedì 08 settembre: Complesso scolastico di Linze.
• Squadra 3
Mercoledì26 agosto: Scuola Materna di Santo Stefano;
Giovedì 27 agosto: Scuola Materna di Santo Stefano;
Venerdì 28 agosto: Scuola Elementare e Media di Santo Stefano;
Sabato 29 agosto: Scuola Elementare e Media di Santo Stefano;
Lunedì 31 agosto: Scuola Elementare e Media di Arcavacata;
Martedì 01 settembre: Scuola Elementare di Arcavacata;
Mercoledì 02 settembre: Complesso scolastico "Piscine" di Quattromiglia;
Giovedì 03 settembre: Complesso scolastico "Piscine" di Quattromiglia;
Venerdì 04 settembre: Complesso scolastico "Piscine" di Quattromiglia;
Sabato 05 settembre: Complesso Scolastico di Villaggio Europa;
Lunedì 07 settembre: Complesso Scolastico di Villaggio Europa;
Martedì 08 settembre: Complesso Scolastico di Villaggio Europa.
• Squadra 4
Mercoledì26 agosto: via Dalla Chiesa;
Giovedì 27 agosto: via Tevere;
Venerdì 28 agosto: contrada Marchesino tutta;
Sabato 29 agosto: contrada Marchesino tutta;
Lunedì 31 agosto: contrada Marchesino tutta;
Martedì 01 settembre: contrada Marchesino tutta;
Mercoledì 02 settembre: contrada Marchesino tutta;
Giovedì 03 settembre: contrada Marchesino tutta;
Venerdì 04 settembre: contrada Marchesino tutta;
Sabato 05 settembre: contrada Marchesino tutta;
Lunedì 07 settembre: contrada Marchesino tutta;
Martedì 08 settembre: contrada Marchesino tutta.
• Squadra 1 (nuova)
Mercoledì26 agosto: Viale Principe;
Giovedì 27 agosto: Viale Principe;
Venerdì 28 agosto: via Leonardo da Vinci;
Sabato 29 agosto: SS 19 bis;
Lunedì 31 agosto: SS 19 bis;
Martedì 01 settembre: SS 19 bis;
Mercoledì 02 settembre: SS 19 bis;
Giovedì 03 settembre: SS 19 bis;
Venerdì 04 settembre: SS 19 bis;
Sabato 05 settembre: SS 19 bis;
Lunedì 07 settembre: SS 19 bis;
Martedì 08 settembre: SS 19 bis.
• Squadra 2 (nuova)
Mercoledì26 agosto: contrada Sant'Agostino a completamento;
Giovedì 27 agosto: contrada Sant'Agostino a completamento;
Venerdì 28 agosto: contrada Sant'Agostino a completamento;
Sabato 29 agosto: piazza Borromeo;
Lunedì 31 agosto: rotonda dell’autostrada;
Martedì 01 settembre: via Kennedy;
Mercoledì 02 settembre: SS 19 (comprese via Allende, vi Panagulis e via Cimarosa);
Giovedì 03 settembre: SS 19;
Venerdì 04 settembre: SS 19;
Sabato 05 settembre: SS 19;
Lunedì 07 settembre: SS 19;
Martedì 08 settembre: SS 19.
• Squadra 3 (nuova)
Mercoledì26 agosto: zona industriale di contrada Lecco;
Giovedì 27 agosto: zona industriale di contrada Lecco;
Venerdì 28 agosto: zona industriale di contrada Lecco;
Sabato 29 agosto: (compresi sottopassi "Tabacchera" e Concistocchi);
Lunedì 31 agosto: zona industriale di contrada Lecco;
Martedì 01 settembre: zona industriale di contrada Lecco;
Mercoledì 02 settembre: torrente Surdo;
Giovedì 03 settembre: torrente Surdo;
Venerdì 04 settembre: torrente Surdo;
Sabato 05 settembre: torrente Emoli;
Lunedì 07 settembre: torrente Emoli;
Martedì 08 settembre: torrente Emoli.
Una squadra meccanizzata supporterà tutte le squadre in particolare nelle attività che riguardano le scuole pubbliche.
Inoltre, sono previsti rattoppi stradali nelle zone seguenti:contrada Frattini-San Biase, via Cristoforo Colombo, via Fabio Rossi