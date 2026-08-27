Si avvicina una data decisiva per il futuro dello stadio San Vito-Gigi Marulla. Martedì 1° settembre è attesa la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dal Cosenza Calcio nella controversia con il Comune relativa all’utilizzo dell’impianto. Parallelamente Palazzo dei Bruzi va avanti con il progetto di riqualificazione: secondo il cronoprogramma, il cantiere dovrebbe aprire entro la fine di settembre.

La vicenda giudiziaria era approdata inizialmente davanti al Tar Calabria, che aveva respinto la richiesta della società rossoblù di sospendere in via cautelare il provvedimento adottato dal Comune. A incidere sulla valutazione dell’urgenza era stata anche la possibilità per il Cosenza di disputare le partite casalinghe allo stadio “Ezio Scida” di Crotone.

Il club ha quindi deciso di rivolgersi al giudice amministrativo d’appello e adesso l’attenzione si concentra sulla pronuncia del Consiglio di Stato, attesa all'inizio della prossima settimana.

Il Comune accelera sul restyling

Sul fronte dei lavori, invece, l’amministrazione comunale sta procedendo con gli adempimenti necessari all’apertura del cantiere. Il dirigente del settore Lavori pubblici, Salvatore Modesto, sta esaminando il progetto esecutivo presentato dall’impresa appaltatrice Ceta Srl in Ati con Nervoso, con progettazione affidata a Hypro.

Il progetto dovrà essere validato e approvato prima dell’avvio materiale degli interventi. L’iter dovrebbe concludersi nel giro di un paio di settimane e, secondo quanto indicato dall’assessore ai Lavori pubblici Damiano Covelli, il cantiere dovrebbe partire entro la fine di settembre.

In via di definizione anche la procedura relativa alla direzione dei lavori. La scadenza prevista per la consegna dell'opera resta fissata al 31 dicembre 2027, anche se l’obiettivo è quello di riuscire ad anticipare i tempi.

L’eventuale accoglimento del ricorso del Cosenza Calcio da parte del Consiglio di Stato non fermerebbe comunque il programma di riqualificazione: i lavori partirebbero e proseguirebbero secondo il cronoprogramma previsto.

Nuove curve e capienza ridotta

Il restyling del Marulla sarà articolato in quattro macrofasi e cambierà significativamente la configurazione dello stadio. Il progetto prevede innanzitutto la realizzazione di due nuove gradinate nelle curve, mentre la tribuna Est, settore B, sarà parzialmente riconfigurata per accogliere il settore ospiti.

La capienza dell’impianto, attualmente pari a 21.116 spettatori, al termine della prima fase scenderà a 15.557 posti.

La prima macrofase comprenderà le fondazioni e la costruzione della nuova curva Sud. Nella seconda si procederà al completamento della stessa curva e alla realizzazione del settore ospiti in tribuna B. La terza fase riguarderà la nuova curva Nord e le relative vie di fuga. L’ultima sarà dedicata alle rifiniture esterne, alla nuova linea di scarico, allo spostamento delle recinzioni e allo smobilizzo del cantiere.

Interventi destinati inevitabilmente a incidere sui settori utilizzati dagli spettatori e sulla fruizione dello stadio durante l'esecuzione delle opere.

Prima, però, c’è il passaggio del 1° settembre. La pronuncia del Consiglio di Stato potrebbe infatti riaprire al Cosenza Calcio le porte del Marulla, mentre il Comune si prepara comunque ad avviare uno degli interventi più rilevanti degli ultimi anni sull’impianto cittadino.