Sono giunti al clou i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario di Cerisano, tra gli appuntamenti più attesi e sentiti del paese delle Serre cosentine. Particolarmente ricco il calendario degli appuntamenti religiosi e civili, approntato dalla Confraternita del Rosario, guidata dal priore Caterina Zecca.

Stasera, venerdì 3 ottobre, alle 21,30 presso la Piazza San Domenico, si terrà il concerto di Ylenia Cuzzolino e i Taranta Nova. Si canterà e ballerà guidati da ritmi caldi e coinvolgenti dell’artista di Rogliano e del suo gruppo di musicisti.

Domani, sabato 4 ottobre, è in programma l’attesissima esibizione della Rino Gaetano Band, tributo ufficiale con Alessandro Gaetano. Il titolo del concerto è “Ma il cielo è sempre più Tour 2025”, che sta riempendo le piazze d’Italia. Da, appunto, “Il Cielo è sempre più blu” a “Berta filava”, passando per “Nuntereggae più” ad “Ahi Maria”, il gruppo canterà i più grandi e immortali successi del cantautore di Crotone, scomparso a soli 31 anni a seguito di un incidente stradale. L’appuntamento è sempre per le 21,30 in piazza San Domenico.

Saranno delle grandi e coinvolgenti serate di musica, assolutamente da non perdere. Ovviamente ricco il programma religioso, che culminerà domenica 5 ottobre alle 17 con la solenne processione della venerata statua della Madonna del Rosario per le vie del paese. Per il triduo solenne la Confraternita della Madonna del Rosario di Cerisano anche quest’anno ha invitato come predicatore d’eccezione padre Giovanni Calcara, dell’Ordine dei Domenicani.

Profonde le sue riflessioni sul mistero mariano, sulle guerre in atto e sulle mille problematiche del nostro tribolato secolo. Meditazioni a 360 gradi, di ampio respiro religioso e culturale. Giovedì sera, nella Chiesa di San Domenico, si è svolta la suggestiva cerimonia della ammissione dei nuovi confratelli alla Confraternita.

Si segnala, cosa non secondaria considerati i tempi, la presenza di tre giovani. Insieme a Tony Greco, sono stati infatti ammessi come nuove consorelle Greta Grandinetti e Ilaria Morabito e come nuovo confratello Giuseppe Muoio. Sono ufficialmente pronti a confrontarsi con la tradizione e a dare il loro prezioso ed energico contributo.