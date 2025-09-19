Grande apertura per la nuova edizione di Io Canto Family, il talent show musicale che celebra il talento e il legame familiare, in onda su Canale 5 a partire dal 16 settembre. Tra i protagonisti di questa stagione spicca un duo d’eccezione: una madre e suo figlio, che già nella prima puntata hanno conquistato il pubblico con la loro passione per la musica e un’intesa unica. Si tratta di Francesco Costabile e di sua madre Daniela Iannelli. Vengono da Rende, comune dell’area urbana di Cosenza.

Il giovane concorrente, talento emergente della scena musicale, studia presso la prestigiosa RC Voce Produzione sotto la guida esperta di Cecilia Cesario e Rosario Canale, due figure di riferimento nel panorama della formazione musicale italiana. Per questa speciale partecipazione a Io Canto Family, il duo è stato seguito e preparato con dedizione dalla vocal coach Cecilia Cesario, che segue il giovane Francesco da tempo, e che per questa partecipazione ha preparato il duo per superare i casting e per regalare al pubblico esibizioni indimenticabili.

Francesco ha 15 anni, suona il pianoforte, canta e ascolta artisti del calibro di Pino Daniele e Eduardo De Crescenzo. Coltiva la passione per la musica dalla tenera età ed è stato sempre supportato dalla sua famiglia. La madre Daniela è salita con lui sul palco del prestigioso talent di Canale 5. Partecipare a Io Canto Family è un sogno che si realizza, un’occasione per condividere la passione per la musica e il legame speciale tra madre e figlio.

Io Canto Family ha regalato emozioni già dalla prima puntata, con famiglie unite dalla stessa passione che si sfidano sul palco di Canale 5 e dove sono presenti artisti come Noemi, Patty Pravo, Ermal Meta, Serena Brancale, Sal Da Vinci e Giusy Ferreri. Francesco e Daniela si sono esibiti sulle note di “oh ma”, brano estivo firmato da Noemi e Rocco Hunt. Il duo ha fatto divertire il pubblico sia in studio che a casa ricevendo tantissimi consensi positivi. Grande esibizione anche con Serena Brancale sulle note di ‘io, mammata e tu” dove abbiamo vissuto un momento di grande spettacolo.

RC Voce Produzione è contenta di questa nuova partecipazione, che si aggiunge alle tan;ssime partecipazioni passate in programmi come Amici, X Factor, All Togheter Now, The Voice e tan; altri. Cecilia Cesario e Rosario Canale annunciano di restare sintonizzarti perché in questo anno accademico le sorprese non finiscono qui.