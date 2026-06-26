Tre realtà, un unico obiettivo: portare in Italia la piccola Jane per l’operazione che può cambiare la sua vita. Ce l’hanno fatta Fondazione Lilli, La terra di Piero e Hasta Cuanto Podemos con un’asta di beneficenza che ha messo all’incasso le maglie di grandi calciatori. Le casacche, autografate e donate da campioni di livello internazionale, sono state battute all’asta in un evento solidale che ha visto la risposta immediata di tifosi e appassionati, stretti attorno a Jane.

«Jane è una bambina keniota, l’ho conosciuta qualche anno fa» racconta Sergio Crocco, presidente de La terra di Piero. «Ha un problema serissimo: l’osteogenesi imperfetta, una malattia rara che in Italia è conosciuta come la malattia delle ossa di cristallo. Dobbiamo salvarla, perché tra un paio d’anni rischia di morire a causa di una gobba che sta arrivando fino al cuore. Stiamo facendo di tutto e speriamo di riuscirci anche con l’aiuto di un’iniziativa come questa».

Fondazione Lilli, La terra di Piero e Hasta Cuanto Podemos: tre associazioni diverse per storia e mission, ma con lo stesso cuore. «È una collaborazione nata su un progetto ben preciso» spiega Maria Pia Funaro, della Fondazione Lilli. «L’obiettivo è consentire a questa bambina, che ho conosciuto di persona, di sottoporsi a un intervento che potrebbe salvarle la vita. Abbiamo deciso di coinvolgere gli amici di HCP, con cui da diversi anni portiamo avanti l’iniziativa dell’asta benefica».

Tra le maglie all’asta spiccano quelle di Mario Balotelli e di Jamie Vardy, insieme a una casacca speciale dei Lupi: la numero 7 di Sergio Gaelazzi, indossata nel 1988 in occasione di Salernitana-Cosenza, quando i rossoblù vinsero al vecchio Vestuti con un gol di Michele Padovano. Una maglietta autografata dunque diventa così molto più di un cimelio: è un aiuto concreto per Jane e per il suo futuro.