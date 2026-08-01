L'iniziativa è promossa dall'associazione Ora et Labora APS vanta il patrocinio del Comune di Maierà e il contributo decisivo dell'Arsac. Gli organizzatori desiderano ringraziare gli enti patrocinanti e sostenitori per la disponibilità e il supporto dimostrati verso la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni

A seguito del grande successo riscontrato durante i recenti festeggiamenti patronali in onore della Madonna del Carmine, che hanno visto la comunità maieraiota stringersi in un'intensa e partecipe testimonianza di fede e tradizione capaci di attrarre tantissimi visitatori da tutti i comuni della Riviera dei Cedri, si appresta a prender vita un nuovo e atteso appuntamento promosso dall'associazione Ora et Labora APS con la guida attenta e sempre lodevole di don Ernesto. L'auspicio degli organizzatori è di replicare l'eccellente affluenza e il forte spirito di condivisione vissuti durante le celebrazioni religiose, proponendo nei giorni 8 e 9 agosto 2026 la quarta edizione della Sagra del Fusillo nella splendida cornice di Piazza Madonna del Carmine a Maierà.

Il programma

Il programma dell'evento prevede per la serata di sabato 8 agosto, dalle ore 19:00 alle 20:00, un laboratorio dedicato alla preparazione dei tradizionali fusilli alla majeraiota, seguito dall'apertura degli stand con un menù ricchissimo a base di fusilli al ragù di capra, capra nostrana in umido con peperoni arrostiti alla brace, fusilli al pomodoro, pane, prosciutto e vino locale.

La serata di domenica 9 agosto vedrà la conferma dell'offerta gastronomica con l'aggiunta delle tipiche polpette della nonna, mentre in entrambe le date l'atmosfera festosa sarà accompagnata a partire dalle ore 20:00 dalla musica dal vivo di Corrado, regalando a cittadini e turisti momenti indimenticabili all'insegna del gusto, della cultura e dell'ospitalità locale.

Le sinergie

L'iniziativa promossa dall'associazione Ora et Labora APS vanta il patrocinio del Comune di Maierà e il contributo decisivo dell'ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese). Gli organizzatori desiderano ringraziare sin da subito gli enti patrocinanti e sostenitori per la preziosa disponibilità e il fondamentale supporto dimostrati verso la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.