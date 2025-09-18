L’avevano anticipato i manifestanti nelle scorse ore, è stato confermato dall’USB. Lo sciopero generale per la Palestina vedrà anche una manifestazione regionale a Cosenza in concomitanza con il probabile arrivo a Gaza della Global Sumud Flotilla. Appuntamento lunedì 22 settembre in Piazza Loreto alle ore 17:30: «L'invasione di Gaza ci chiama a una responsabilità storica: scendere in piazza – scrive il sindacato – e agire concretamente per fermare il genocidio in Palestina e denunciare la complicità del governo italiano».

La nota poi prosegue: «Lunedì 22 settembre in tutta Italia ci saranno mobilitazioni forti e determinate per lo sciopero generale indetto dall'Unione Sindacale di Base (USB), a supporto della missione della Global Sumud Flotilla che ha contribuito a riaccendere i riflettori sulla catastrofe umanitaria a Gaza, attuata scientificamente dalle forze israeliane di occupazione».

«L'obiettivo è chiaro, è stato indicato dai lavoratori portuali e da decine di gruppi solidali alla causa palestinese: bloccare tutto per costringere le istituzioni a confrontarsi con la nostra indisponibilità a essere complici». Attacchi anche al Governo Meloni, reo secondo il sindacato di sostenere le azioni militari di Netanyahu: «Contro il regime coloniale israeliano che mira alla distruzione del popolo palestinese; contro il governo Meloni, che sostiene e finanzia il genocidio e ci trascina in un contesto di guerra senza uscita».