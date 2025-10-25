Marta Perrotta è stata eletta vice presidente vicaria e Nino Rubini è stato nominato responsabile per il radicamento dell'ANPI sul territorio

Maria Cristina Esposito, arbëreshë di Lungro, è la nuova presidente dell’ANPI della provincia di Cosenza “Paolo Cappello”. E’ stata eletta all’unanimità dal comitato direttivo riunito il 22 ottobre 2025. Maria Cristina, dirigente ANPI dal 2015 e già vice presidente dell'ANPI provinciale, nel ringraziare tutte e tutti per la fiducia risposta, ricorda le tante manifestazioni che hanno visto l’ANPI provinciale in prima linea, a conferma della funzione sociale dell’associazione.

Vale a dire essere voce di solidarietà, difesa dei diritti umani e resistenza civile di fronte a ogni ingiustizia, difendere il diritto alla istruzione pubblica e la Costituzione, pronti alla lotta per la difesa delle libertà, a sostegno di chi si oppone alla violenza e al sopruso. Poiché la memoria della Resistenza vive nell’impegno quotidiano per la pace. Nella ricomposizione del gruppo dirigente, poi, Marta Perrotta è stata eletta vice presidente vicaria e Nino Rubini è stato nominato responsabile per il radicamento dell'ANPI sul territorio.