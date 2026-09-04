Nell’Aula Solano la presentazione dei project work sulla gestione dei servizi sanitari. Il percorso è durato 12 mesi per complessivi 60 CFU

Si concluderà venerdì 11 settembre 2026 la prima edizione del master universitario di secondo livello “Healthcare Drivers – Innovazione nella Pianificazione, Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari” dell’Università della Calabria.

La seduta finale si svolgerà dalle ore 9.30 alle 13.30 nell’Aula Solano, al Cubo 19B dell’Ateneo. Alla mattinata prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni sanitarie e del mondo accademico.

La discussione dei project work

Durante l’appuntamento conclusivo, i corsisti presenteranno e discuteranno i project work elaborati nel corso dell’anno.

I lavori riguardano soluzioni, proposte organizzative e modelli innovativi applicati a problemi concreti della sanità contemporanea. La prova finale consentirà quindi di illustrare i risultati del percorso svolto attraverso l’integrazione tra formazione teorica e applicazione pratica.

L’obiettivo del master è preparare professionisti capaci di pianificare, organizzare e gestire i servizi sanitari, utilizzando competenze manageriali, dati e tecnologie digitali.

Un percorso da 1.500 ore

Il programma formativo si è sviluppato nell’arco di 12 mesi, per complessive 1.500 ore e 60 crediti formativi universitari.

Le attività sono state articolate in quattro aree tematiche:

processi di assistenza e cura;

sistemi organizzativi e strumenti gestionali;

ottimizzazione delle risorse;

servizi digitali.

Il percorso è stato costruito per affrontare la crescente complessità dei processi sanitari, la disponibilità di grandi quantità di dati e la diffusione delle tecnologie digitali, con attenzione alla sostenibilità organizzativa, alla qualità delle cure e alla centralità del cittadino.

Conforti: «La formazione può rafforzare la governance»

«Il master Healthcare Drivers dimostra che la formazione manageriale può essere un motore reale di innovazione, capace di rafforzare la governance e la qualità dei servizi sanitari», afferma Domenico Conforti, responsabile scientifico del percorso formativo.

Anche Salvatore Ammirato, responsabile scientifico del master, sottolinea il carattere interdisciplinare dell’esperienza: «Questa prima edizione conferma la necessità di percorsi che integrino management, dati e tecnologie per preparare professionisti in grado di guidare il cambiamento nei sistemi sanitari».

Atteso il bando per la terza edizione

L’Università della Calabria annuncia la prossima pubblicazione del bando relativo alla terza edizione del master Healthcare Drivers.

Professionisti, dirigenti e operatori interessati potranno consultare il Portale Amministrazione Trasparente dell’Ateneo, dove saranno pubblicate le informazioni sulle modalità di partecipazione e sugli aspetti organizzativi del nuovo percorso.