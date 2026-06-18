Alla vigilia della prima prova, il messaggio della giunta Principe ai maturandi: serenità, fiducia e gratitudine a scuole e famiglie

La notte prima della Maturità porta con sé emozioni diverse: attesa, timore, speranza, memoria degli anni trascorsi sui banchi e voglia di guardare avanti. Alla vigilia della prima prova dell’Esame di Stato, l’amministrazione comunale di Rende ha rivolto un messaggio di augurio agli studenti che da domani affronteranno uno dei passaggi più significativi del loro percorso scolastico.

Un pensiero affettuoso, quello arrivato da Palazzo di città, indirizzato ai giovani rendesi chiamati a vivere un momento che non è soltanto scolastico, ma anche personale. La Maturità resta infatti un rito di passaggio, il coronamento di anni di studio e l’inizio di una fase nuova, tra università, lavoro e scelte future.

Gli auguri dell’amministrazione comunale di Rende

Nel messaggio diffuso alla vigilia dell’esame, l’amministrazione comunale ha voluto esprimere vicinanza agli studenti, sottolineando il valore del percorso compiuto e l’importanza di affrontare le prove con serenità.

«Come assessore con delega all’Istruzione del Comune di Rende, desidero rivolgere a tutti gli studenti che da domani affronteranno la maturità il mio più sincero augurio. Un grande “in bocca al lupo” che estendo con orgoglio a nome di tutta la giunta comunale e del sindaco, l’onorevole Sandro Principe».

Il riferimento è a una tappa che ogni anno coinvolge ragazze e ragazzi, famiglie, docenti e comunità scolastiche. La prima prova scritta apre ufficialmente l’Esame di Stato e segna l’avvio di giornate intense, nelle quali gli studenti sono chiamati a mettere a frutto conoscenze, maturità personale e capacità di affrontare l’emozione.

«Il vostro valore va ben oltre un voto»

Nel messaggio rivolto ai maturandi, l’amministrazione insiste su un punto centrale: l’esame è importante, ma non può misurare fino in fondo il valore di una persona. Un invito a non vivere la prova soltanto come una valutazione, ma come la conclusione di un cammino fatto di crescita, impegno e consapevolezza.

«Sappiamo quanto impegno, quanti sacrifici e quante emozioni vi abbiano accompagnato fino a questo giorno», prosegue l’assessore.

Poi l’invito agli studenti: «Il consiglio che mi sento di darvi è di affrontare queste prove con serenità, consapevolezza e con la certezza che il vostro valore va ben oltre un voto su un tabellone. Siete le menti e l’energia del nostro domani».

Parole che guardano al futuro e al ruolo delle nuove generazioni nella vita della comunità. Per la città di Rende, i maturandi rappresentano non solo gli studenti che chiudono un ciclo scolastico, ma anche una risorsa su cui costruire nuove prospettive.

Il ringraziamento a docenti, dirigenti e famiglie

Il sindaco Sandro Principe e l’intera giunta comunale hanno unito agli auguri anche un ringraziamento al mondo della scuola. Il pensiero è rivolto ai docenti, ai dirigenti scolastici e alle famiglie, che negli anni hanno accompagnato gli studenti fino a questo traguardo.

Il percorso verso la Maturità, infatti, non riguarda soltanto chi sostiene l’esame. Dietro ogni studente ci sono il lavoro quotidiano degli insegnanti, la guida delle istituzioni scolastiche e il sostegno delle famiglie, chiamate spesso a condividere ansie, sacrifici e attese.

Rende guarda ai maturandi con speranza

Nel messaggio finale, l’amministrazione comunale richiama il legame tra la città e i suoi giovani. La Maturità diventa così anche un momento collettivo, nel quale una comunità guarda ai propri studenti con fiducia e ammirazione.

«A voi ragazzi e ragazze la città di Rende guarda con speranza e ammirazione. Custodite la vostra curiosità e non smettete mai di inseguire i vostri sogni. Buon lavoro a tutti!».