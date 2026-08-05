Il protocollo rafforza il confronto tra istituzioni e parti sociali. Prima della firma definitiva sarà necessario il passaggio in Giunta regionale

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Rafforzare la partecipazione delle organizzazioni sindacali alla definizione delle politiche sociali e costruire un confronto stabile sui servizi destinati alle persone fragili. È l’obiettivo della pre-intesa sottoscritta dalla CISL Calabria con la Regione.

L’accordo preliminare riguarda il Protocollo per la promozione della partecipazione nelle politiche sociali ed è stato raggiunto al termine del confronto con l’assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface, e con il Dipartimento competente.

Alla sottoscrizione hanno partecipato anche la FNP CISL Calabria, federazione dei pensionati, e la FP CISL Calabria, che rappresenta i lavoratori dei servizi pubblici.

Il protocollo punta sulla governance condivisa

La pre-intesa avvia un percorso basato sulla collaborazione tra Regione e parti sociali. L’obiettivo è rendere continuativo il confronto sulla programmazione del welfare, sull’organizzazione dei servizi e sulle condizioni del personale impiegato nel settore.

Secondo la CISL, una governance condivisa può contribuire a migliorare le risposte offerte ai cittadini in condizioni di fragilità e, nello stesso tempo, a garantire maggiore tutela ai lavoratori del comparto sociale.

L’accordo non è ancora definitivo. Il testo dovrà essere sottoposto alla Giunta regionale prima della firma conclusiva del protocollo.

Lavia: «Strumento essenziale per il confronto»

Il segretario generale della CISL Calabria, Giuseppe Lavia, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e sottolinea il valore della partecipazione sindacale.

«Giudichiamo in modo positivo l’intesa raggiunta», afferma Lavia. «Si tratta di uno strumento essenziale per rafforzare il confronto continuativo, incentivare la partecipazione e garantire una reale tutela del lavoro in un settore cruciale per il territorio».

Per il segretario regionale, il confronto con l’assessorato e con il Dipartimento rappresenta il metodo attraverso il quale trasformare il dialogo istituzionale in misure concrete.

«Il dialogo con l’Assessorato e il Dipartimento rappresenta la strada giusta per tradurre la partecipazione in interventi concreti per la comunità calabrese», conclude Lavia.

Il prossimo passaggio in Giunta regionale

La pre-intesa dovrà ora completare il proprio iter amministrativo. Il passaggio formale in Giunta regionale è necessario per procedere alla firma e alla sottoscrizione definitiva.

Soltanto dopo questo adempimento il protocollo potrà entrare nella fase operativa e definire gli strumenti attraverso cui le parti sociali parteciperanno al confronto sulle politiche di welfare della Calabria.