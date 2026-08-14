Polizia Locale impegnata nel presidio del territorio e nelle verifiche sul corretto conferimento La sindaca Bucarelli se la prende con gli incivili e pubblica le foto

A Mendicino proseguono anche durante il periodo di Ferragosto le attività di controllo sul territorio per contrastare l’abbandono dei rifiuti. A darne notizia è la sindaca Irma Bucarelli, che in un post pubblicato sui social ha sottolineato la continuità delle attività di vigilanza svolte dalla Polizia Locale.

Secondo quanto riferito dalla sindaca, nelle ultime ore gli agenti hanno effettuato controlli che hanno portato all’individuazione e alla sanzione di alcune persone ritenute responsabili di aver abbandonato rifiuti nel territorio comunale. L’amministrazione comunale ha ribadito che le verifiche proseguiranno anche nei giorni festivi, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi e individuare eventuali responsabili.

Nel messaggio, Bucarelli ha ringraziato gli operatori della Polizia Locale impegnati nei servizi di controllo durante il periodo estivo, evidenziando il ruolo del presidio del territorio anche nei giorni caratterizzati da una maggiore presenza di cittadini e visitatori.

A Mendicino restano attivi anche gli strumenti di monitoraggio predisposti per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Tra questi vengono citate le fototrappole, utilizzate per documentare eventuali violazioni, insieme alle attività di controllo effettuate dagli agenti.

Il tema dell’abbandono dei rifiuti rappresenta una delle questioni legate alla gestione e alla tutela del territorio comunale. Le sanzioni, come comunicato dall’amministrazione, vengono applicate nei confronti dei soggetti individuati attraverso le attività di accertamento.

La sindaca ha inoltre ribadito che il periodo festivo non comporta una sospensione dei controlli ambientali. Le attività della Polizia Locale continueranno quindi anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Il Comune di Mendicino punta così a mantenere attivo il monitoraggio del territorio anche durante l’estate, affiancando alle attività di controllo le procedure previste per le violazioni in materia di gestione dei rifiuti. L’amministrazione ha confermato che le verifiche continueranno e che eventuali comportamenti illeciti accertati saranno oggetto di sanzione.