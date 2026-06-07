Un successo oltre le aspettative per la prima serata della terza edizione della Festa della Birra di Mendicino. Circa tremila persone hanno affollato nella serata di ieri 6 giugno gli spazi dell'ASD Fralè, in via Giuseppe Verdi, confermando il crescente appeal di una manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi dell'inizio dell'estate nell'area urbana cosentina.

Grande entusiasmo per il concerto dei Dance Tarantella, che ha coinvolto il pubblico in uno spettacolo coinvolgente tra musica popolare, ritmi contemporanei e momenti di grande partecipazione. Famiglie, giovani e visitatori provenienti da diversi comuni del territorio hanno animato la serata, trasformando l'area della manifestazione in un grande luogo di incontro e socialità.

L'evento, organizzato dall'ASD Fralè Mendicino con il patrocinio dell'Amministrazione comunale guidata da Irma Bucarelli, ha saputo coniugare musica, gastronomia e intrattenimento, grazie anche alla presenza dell'ampia area food e degli stand dedicati alle specialità gastronomiche e alla birra artigianale e di qualità.

Dopo il successo del debutto, gli organizzatori guardano con fiducia alla seconda e conclusiva serata della manifestazione. Per oggi, domenica 7 giugno, è in programma l’esibizione "Viva gli Anni 90", il format musicale che farà rivivere al pubblico le atmosfere, le hit e i ricordi di un decennio che continua a far ballare intere generazioni.

Il grande afflusso registrato nella prima serata rappresenta un segnale positivo per l'intera comunità mendicinese e per le attività del territorio, dimostrando come eventi di qualità possano attrarre pubblico e contribuire a rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione.