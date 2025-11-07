Interamente finanziato con i fondi del Pnrr, rappresenta una tappa storica per la città. Il sindaco Bucarelli: «Questo è il frutto di visione, impegno e amore per il nostro territorio»

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la costruzione del nuovo Asilo Nido comunale in via Luigi Maria Greco a Mendicino, un intervento interamente finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il progetto rappresenta una tappa storica per la città, trattandosi della prima realizzazione ex novo dopo decenni di attesa. L’iniziativa è stata voluta, progettata e ottenuta esclusivamente dall’amministrazione guidata da Irma Bucarelli, che ne ha seguito ogni fase, dalla candidatura ai finanziamenti fino all’avvio del cantiere.

Il nuovo asilo nido sorgerà in una zona in forte espansione residenziale, finora priva di servizi essenziali e offrirà spazi moderni, sicuri e sostenibili per accogliere i bambini e supportare le famiglie mendicinesi nella conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

«Questo progetto non è solo un edificio, ma un segno tangibile di crescita e fiducia nel futuro - ha dichiarato la sindaca Irma Bucarelli -. Abbiamo creduto fin dall’inizio nella possibilità di portare a Mendicino un servizio educativo di qualità, costruito con risorse pubbliche e nell’interesse esclusivo della comunità. A chi fa finta di dimenticare, ricordiamo che i risultati parlano da soli: questo è il frutto di visione, impegno e amore per la nostra città».

L’opera, completamente finanziata con fondi PNRR, segna un passo concreto verso una Mendicino più attenta ai bisogni delle famiglie e dei bambini, confermando l’attenzione dell’amministrazione comunale verso la crescita sociale e la qualità dei servizi sul territorio. «L’apertura del cantiere è motivo di orgoglio per tutta la comunità» ha concluso la Sindaca Bucarelli, sottolineando che «questo asilo sarà un luogo accogliente e innovativo, simbolo di una Mendicino che guarda avanti, che investe nell’educazione e nel benessere delle nuove generazioni».