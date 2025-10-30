Nuova perturbazione in arrivo: attesi accumuli fino a 100 millimetri tra Reggio, Catanzaro e Crotone.

Come anticipato nei giorni scorsi, la pausa dalle piogge in Calabria è ormai agli sgoccioli.

Nelle prossime ore una perturbazione proveniente da ovest si sposterà rapidamente verso est e tra la notte e la giornata di domani raggiungerà la regione, portando maltempo diffuso e localmente intenso.

I primi fenomeni sono attesi nella notte sulle aree joniche del Reggino e nelle zone interne limitrofe, con piogge di intensità moderata e temporali sparsi.

Nel corso della giornata di domani, in particolare tra la mattina e il pomeriggio, il maltempo si estenderà a gran parte della Calabria.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici, le aree più colpite saranno quelle joniche del Reggino, Catanzarese e Crotonese, dove si prevedono rovesci e temporali di forte intensità con picchi fino a 50-60 millimetri.

Le zone comprese tra Catanzaro, Crotone e il Basso Cosentino potrebbero invece registrare accumuli localmente abbondanti, con possibili punte di 90-100 millimetri.

Il clou del maltempo, tuttavia, dovrebbe restare al largo del mar Ionio, limitando parzialmente gli effetti più intensi sulle zone costiere.

Situazione ben diversa sul versante tirrenico, dove — come spesso accade in questi casi — il tempo rimarrà in gran parte asciutto, salvo qualche isolato piovasco.