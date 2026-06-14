Dopo la breve fase fresca causata da correnti atlantiche che hanno apportato qualche pioggia e temperature al di sotto delle medie stagionali, ecco che l’anticiclone inizia nuovamente la sua espansione verso Nord.

Già da questo week-end infatti le temperature stanno subendo un generale aumento con il termometro che si mantiene al di sopra delle medie stagionali di qualche grado.

Previsioni meteo Domenica

Nel dettaglio la giornata di oggi, domenica 14 Giugno, sarà caratterizzata da tempo stabile su tutta la Calabria e con cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi. Qualche nube più compatta la troveremo nelle ore pomeridiane sui monti di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte, anche se comunque non sono previste precipitazioni di rilievo. Le temperature, come detto, sono previste in aumento con valori massimi che si manterranno intorno ai 26-28°C lungo le coste specie Joniche ma con picchi fino ai 30°C su Crotonese e Cosentino, mentre si potranno raggiungere i 32-33°C nelle aree più interne e in particolare sulla Valle del Crati, Piana di Sibari e Crotonese.