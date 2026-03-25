La primavera continua a mostrare il suo lato instabile. Come anticipato nei giorni scorsi una massa d'aria fredda di provenienza artica penetrerà dal Nord Europa verso la Calabria, portando un vero e proprio colpo di coda invernale anche nella zona nord della nostra regione come segnala il Meteo Cosenza. Insomma, sta arrivando un nuovo ciclone denominato Deborah. E’ previsto un crollo delle temperature ma anche maltempo diffuso e soprattutto venti forti: sembrerà di tornare indietro di diverse settimane, con un clima più invernale che primaverile.

Ciclone artico Deborah a metà settimana

Come detto dunque torna l'inverno in Calabria. Tra la giornata di giovedì e quella di venerdì aria molto fredda raggiungerà la Regione e il territorio cosentino apportando un notevole calo delle temperature. Secondo le ultime emissioni modellistiche sono previste temperature al di sotto della media stagionale di circa 6-8°C e con valori che, soprattutto nelle ore notturne e primo mattino, potranno raggiungere i -8°C nelle aree montuose di Sila e Pollino. Freddo fuori stagione anche lungo le aree costiere e pianure con temperature minime al di sotto dei 7-8°C ovunque.

Meteo Cosenza, prevista neve a bassa quota

Oltre al freddo però tornerà anche la neve. Il ciclone che raggiungerà il territorio sarà accompagnato da una perturbazione che causerà il ritorno della neve a quote basse: secondo gli ultimi aggiornamenti la neve potrà raggiungere le aree intorno ai 700 m di quota, e basti pensare che durante l'inverno questa quota neve non è mai stata raggiunta. In pole saranno soprattutto le aree di Sila e Pollino con possibili imbiancate nei paesi limitrofi.

Il ciclone Deborah in arrivo però non porterà solo freddo e neve. Il suo minimo di 988 hPa infatti causerà un forte rinforzo dei venti: secondo gli ultimi aggiornamenti si avranno raffiche molto forti su tutto il Cosentino con valori che oscilleranno tra i 70 e i 100 km/h praticamente ovunque ma in particolare lungo le aree soggette ai venti di caduta (comparto Jonico). Continuate a seguirci per nuovi aggiornamenti sul Meteo Cosenza.