L'alta pressione favorisce condizioni più stabili con temperature ancora inferiori alle medie stagionali. A ridosso del fine settimana atteso un nuovo peggioramento, soprattutto sui settori tirrenici
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Dopo il passaggio del ciclone Agneta che ha causato diversi disagi, le condizioni meteorologiche sulla Calabria sono in netto miglioramento. Questo a causa dell’elevazione dell’alta pressione verso Nord capace di inglobare anche l’Italia apportando bel tempo diffuso e con pochissimi fenomeni degni di nota.
Anche la giornata di oggi infatti sarà caratterizzata da tempo stabile su tutta la Regione ma con cieli che tuttavia si manterranno parzialmente nuvolosi o localmente nuvolosi e con basso rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno perlopiù stazionarie ovunque con valori ancora al di sotto delle medie stagionali.
Ecco però che a ridosso del weekend una nuova perturbazione raggiungerà la Calabria apportando piogge sparse soprattutto lungo i settori Tirrenici della Regione ma con possibili sconfinamenti anche su resto della regione. Ma per i dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.