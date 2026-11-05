I pugliesi sono al 6° posto con 19 punti ed arrivano alla sfida di domenica dopo tre risultati utili consecutivi. Al “Veneziani” non hanno ancora perso, subendo appena due reti in cinque partite

Dopo il successo casalingo contro l'Inter U23, il Cosenza di Federico Coppitelli si prepara alla trasferta di Monopoli. Domenica 8 novembre, alle ore 14:30, i rossoblù saranno impegnati allo stadio “Vito Simone Veneziani” contro una delle squadre più solide di questo avvio di campionato. I pugliesi, allenati da Alberto Colombo, occupano il sesto posto nel girone C di Serie C con 19 punti conquistati nelle prime 12 giornate. Il Monopoli ha costruito finora il proprio campionato soprattutto sulla solidità difensiva. Il bilancio parla di cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, con 13 reti realizzate e appena 9 subite. Numeri che fotografano una formazione equilibrata, capace di concedere poco agli avversari e di sfruttare con efficacia le occasioni create.

Il momento di forma del Monopoli

La squadra di Colombo attraversa un periodo positivo. Dopo la sconfitta per 3-1 sul campo della Casertana dello scorso 10 ottobre, i biancoverdi hanno cambiato passo, conquistando sette punti nelle successive tre giornate. Prima il successo per 4-2 in trasferta contro l'Inter U23, poi la vittoria casalinga per 2-0 contro l'Audace Cerignola e infine il pareggio senza reti sul campo del Barletta. Proprio nell'ultima giornata, al “Puttilli”, il Monopoli ha confermato le proprie qualità difensive, pur senza riuscire a conquistare l'intera posta in palio. Una gara equilibrata, nella quale i pugliesi hanno anche sfiorato il vantaggio con una spettacolare rovesciata di Olivieri terminata sulla traversa.

Il “Veneziani” è un fortino

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il rendimento casalingo. Nelle cinque partite disputate finora davanti al proprio pubblico, il Monopoli non ha mai perso, raccogliendo tre vittorie e due pareggi. Sono cadute al Veneziani squadre come Catania (2-0), Foggia (1-0) e Audace Cerignola (2-0), mentre Crotone e Savoia sono riuscite a strappare rispettivamente un 2-2 e uno 0-0. Ancora più significativo il dato dei gol subiti: appena due in cinque incontri interni, entrambi incassati nella partita contro il Crotone. Nelle altre quattro occasioni il Monopoli ha sempre mantenuto la porta inviolata. Un rendimento che rappresenta un ostacolo importante per il Cosenza, chiamato a trovare continuità dopo il ritorno alla vittoria.

Colombo e gli uomini da tenere d'occhio

Alla guida dei biancoverdi c'è Alberto Colombo, tecnico che ha dato continuità al progetto del club pugliese. Il suo Monopoli si affida prevalentemente a un sistema con tre difensori, valorizzando l'organizzazione del reparto arretrato e il lavoro degli esterni. Tra i giocatori più interessanti spicca Luca Vido, miglior marcatore della squadra con tre reti. L'attaccante ha realizzato una doppietta nel successo contro l'Inter U23 e rappresenta uno dei principali riferimenti offensivi. Attenzione anche a Fall, protagonista nelle ultime settimane con due reti consecutive contro Inter U23 e Audace Cerignola. A centrocampo l'esperienza di Cristian Battocchio rappresenta un'altra risorsa, mentre tra i pali Tommasi si è messo in evidenza anche nell'ultima partita contro il Barletta.

Le curiosità e gli ultimi precedenti

Monopoli e Cosenza si conoscono bene, avendo condiviso diverse stagioni nel girone meridionale della Serie C. La passata stagione ha sorriso soprattutto ai pugliesi, capaci di eliminare i rossoblù dalla Coppa Italia di Serie C nell'agosto 2025 grazie a un gol di Tirelli e di imporsi per 2-0 al “San Vito-Marulla” nel gennaio successivo. Al “Veneziani” invece, nella 1^ giornata dello scorso campionato, terminò 2-2 con il Cosenza in gol grazie a Florenzi e Mazzocchi, che trovò nel finale il punto del definitivo pareggio.