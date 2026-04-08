Come anticipato dal Meteo Cosenza, le festività Pasquali sono state caratterizzate da bel tempo su tutta la Regione con solo qualche nube innocua nelle aree interne e Joniche. Questo grazie alla presenza dell’anticiclone subtropicale che ha inglobato l’intero Mediterraneo apportando anche un generale aumento delle temperature. In questi giorni infatti il termometro ha raggiunto valori sui 22-23°C su gran parte del territorio ma con picchi che hanno raggiunto addirittura i 26-27°C nelle aree più interne specie cosentine.

La situazione rimarrà immutata anche nella giornata odierna con condizioni meteorologiche che continueranno a mantenersi stabili su tutta la Regione e con temperature che rimarranno al di sopra delle medie stagionali, con valori oltre i 20-22°C lungo tutta la fascia Jonica e possibili picchi fino ai 24-26°C nelle aree più interne. Meno elevate invece saranno le temperature lungo i versanti Tirrenici con il termometro che sarà compreso diffusamente tra i 17°C e i 19°C. Continuate a seguire il Meteo Cosenza per nuove e puntuali informazioni.