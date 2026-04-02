Il ciclone Erminio entra nel vivo come spiegato dal Meteo Cosenza nei giorni scorsi. Dopo una fase con piogge, temporali e nevicate sui monti il ciclone entrerà nel clou nella giornata odierna: già dal mattino infatti piogge e locali temporali interesseranno gran parte della Calabria ma in particolare le aree joniche e interne del Cosentino e Crotonese con precipitazioni che localmente risulteranno anche intense.

Nel corso della tarda mattinata e del primo pomeriggio il maltempo si espanderà anche sul resto del territorio con piogge e locali temporali che interesseranno l'intero comparto del Catanzarese, Vibonese e Reggino: anche qui le precipitazioni risulteranno localmente forti e soprattutto nelle aree interne gli accumuli saranno molto abbondanti a causa dell'effetto Stau che si andrà a creare. Il maltempo durerà anche durante le ore serali ma il ciclone tenderà ormai ad allontanarsi dalla Calabria.

Meteo Cosenza, Pasqua e Pasquetta con sole

L'allontanamento del ciclone Erminio causerà un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche: fino alla giornata di sabato locali piovaschi interesseranno prettamente le aree interne con possibili sconfinamenti ancora una volta lungo le aree costiere specie joniche ma a partire dalla giornata di domenica, Santa Pasqua, si avrà un generale cambiamento.

L'anticiclone tenderà a prendere il possesso del Mediterraneo apportando tempo stabile e temperature in generale aumento: secondo le ultime emissioni modellistiche le condizioni meteorologiche rimarranno stabili anche durante la giornata di Pasquetta con temperature che si manterranno prettamente nelle medie del periodo e localmente si potranno raggiungere anche i 20°C. Per tutti i dettagli però vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti del Meteo Cosenza.