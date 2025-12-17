La veloce perturbazione di ieri è già un ricordo, oggi e domani previsto un miglioramento delle condizioni su tutta la regione, con qualche nube sparsa ma senza rischio di precipitazioni

Il Meteo Cosenza suggerisce di riporre l’ombrello. Non ce ne sarà bisogno come invece inizialmente si credeva. La veloce perturbazione che ha raggiunto la Calabria ha apportato infatti piogge sparse specie nelle aree ioniche e interne con precipitazioni localmente moderate ma senza nessun evento eccezionale. Insomma, niente di che, normale amministrazione.

Tale perturbazione ha già abbandonato la regione e già in queste ore è in atto un generale miglioramento ovunque con cieli che nella giornata di oggi si manterranno perlopiù poco nuvolosi. Stessa situazione l’avremo anche nella giornata di domani con condizioni meteorologiche stabili su tutta la Calabria e con qualche nube sparsa ma senza rischio di precipitazioni.

Le temperature - secondo il Meteo Cosenza - sono previste in generale aumento specie nei valori massimi con picchi fino ai 18-19°C nel Cosentino e Reggino e venti variabili. Situazioni tutt’altro che invernali, che garantiscono un clima mite all’intera regione che gode ancora di un tempo invidiabile rispetto ad altri posti dello Stivale.