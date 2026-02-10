Tra mercoledì e giovedì previsti piogge intense, venti fino a 100 km/h sulle coste e onde che potranno raggiungere l’altezza di 6 metri.

La settimana appena iniziata continua sulla falsa riga di quella precedente: treno di perturbazioni atlantiche sulla Calabria con piogge abbondanti e venti forti. Il Meteo Cosenza, inoltre, segnala che verso la Calabria è in arrivo un nuovo ciclone. Come noto, Harry, ha provocato 300 milioni di danni devastando la costa sud-orientale della Regione e provanco disagi e seri problemi anche lungo i quadranti occidentali.

Nuovo ciclone verso la Calabria

Adesso una configurazione piuttosto pericolosa è attesa tra mercoledì e giovedì: una violenta perturbazione legata ad un nuovo ciclone raggiungerà la nostra Regione apportando maltempo localmente intenso. Secondo gli ultimi aggiornamenti le aree più colpite saranno ancora una volta quelle del Tirreno Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino e relative aree interne.

Gli accumuli pluviometrici potranno risultare nuovamente abbondanti con possibili danni idrogeologici in quanto i terreni sono ormai saturi dalla tanta pioggia che cade da metà mese di gennaio. Fenomeni intensi saranno possibili comunque anche lungo le aree Joniche con sconfinamenti in particolare sul Catanzarese e Reggino.

Meteo Cosenza, raffiche di tempesta e mareggiate violente

Con l'arrivo della perturbazione però si avrà un notevole rinforzo dei venti dai quadranti Occidentali: i forti contrasti barici provocheranno, sempre secondo gli ultimi aggiornamenti, raffiche molto forti o di burrasca su tutta la regione con valori che potranno superare i 100 km/h lungo le coste Tirreniche ma con raffiche ancora più intense fino ai 130-140 km/h specie sui crinali dei monti e lungo le aree joniche soggette ai venti di caduta.

Attenzione però anche ai mari: le mappe a corredo dell'articolo le abbiamo già viste con il ciclone Harry sulle coste Joniche, ma nella giornata di giovedì sarà il turno delle coste Tirreniche. Le forti raffiche di vento faranno innalzare il moto ondoso su tutti i litorali con onde che potranno raggiungere o addirittura superare i 6 metri di altezza sui litorali Cosentini, lametini, Vibonesi e Reggini e con possibili disagi specie lungo le aree caratterizzate dall'erosione di questi giorni. Restate sintonizzati per nuovi aggiornamenti sul meteo Cosenza.