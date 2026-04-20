L’anticiclone subtropicale resiste e tra la giornata di oggi e soprattutto quella di domani raggiungerà il suo picco: è quanto segnala il Meteo Cosenza. Aria più calda da Sud infatti raggiungerà il cosentino apportando un generale aumento delle temperature con valori che localmente sembreranno più di fine giugno che di metà aprile.

Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previste temperature alla quota di 1500 m di circa 10-12°C, cioè circa 6°C oltre le medie del periodo e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure specie Joniche il termometro potrà raggiungere valori fino ai 25-26°C. Valori oltre le medie stagionali si registreranno anche lungo le aree Tirreniche dove il termometro potrà raggiungere temperature di circa 22-23°C.

Più elevati invece saranno i valori previsti nelle aree più interne con picchi che potranno raggiungere i 28-29°C tra Sibari, Spezzano e aree limitrofe. Il tutto sarà accompagnato da bel tempo su tutto il territorio e da cieli che si manterranno soleggiati o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche addensamento nelle aree montuose durante le ore pomeridiane ma senza comunque rischio di precipitazioni.

Meteo Cosenza, da giovedì temperature in calo

Questo però durerà poco: a partire dalla giornata di giovedì 23 Aprile aria più fredda di matrice artica raggiungerà la Calabria e il territorio Cosentino apportando un generale calo delle temperature. Secondo gli ultimi aggiornamenti il calo termico sarà di oltre 5-7°C e ciò vorrà dire che il termometro scenderà al di sotto delle medie stagionali di qualche grado con valori che lungo le coste e pianure si manterranno intorno ai 16-18°C con qualche punta fino ai 20-21°C.

Ad accompagnare ciò sarà anche una perturbazione che porterà piogge sparse e locali temporali sempre nella giornata di giovedì a partire dall’alta Calabria per poi espandersi sul resto della Regione. Per i dettagli previsionali non resta che continuare a seguire il Meteo Cosenza.