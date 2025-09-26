Artigianato, pittura, laboratorio di cucina, giardinaggio, bricolage. Ma soprattutto la danzaterapia, che scandisce la quotidianità del Centro diurno, istituito presso il Centro di salute mentale di Montalto Uffugo. Attivo dal 1993, è frequentato attualmente da una quindicina di pazienti con diverse forme di disabilità psichica.

«La danzaterapia - esordisce la psicoterapeuta Caterina Calomino - aiuta queste persone ad esprimere le proprie emozioni attraverso i movimenti del corpo che permettono ai vissuti corporei emotivi profondi di riemergere alla coscienza e di essere rielaborati».

Un’esperienza riabilitativa che ha dato vita a una compagnia teatrale denominata “Lo Specchio”. La dottoressa Caterina Calomino spiega: «Il nome sta a indicare la simbiosi speculare che si instaura tra gli attori-pazienti e gli operatori». Dopo il primo spettacolo realizzato nell’aprile 2024 e intitolato “La vita per noi”, stasera i pazienti del Centro diurno presenteranno in anteprima assoluta un nuovo lavoro teatrale, presso il Duomo di Montalto Uffugo dal titolo “Il Rimedio di Talion”.

«Stavo leggendo questo libro, e insieme con un’educatrice del Centro abbiamo deciso di coinvolgere i nostri pazienti. Il romanzo affronta il tema della neurodivergenza, ma lo fa in chiave fantasy. Il protagonista ha il dono di sentire il sapore delle parole».

Lo spettacolo di danzaterapia è il frutto di un lavoro di equipe e coinvolge diverse figure professionali, tra cui i giovani psicologi che stanno svolgendo il tirocinio proprio presso il Centro di salute mentale di Montalto Uffugo.

Il teatro e la danzaterapia hanno il merito di abbattere l’isolamento sociale che troppo spesso ancora circonda le persone con disabilità mentale. La psicoterapeuta Caterina Calomino racconta: «Ho visto alcuni miei pazienti trasformarsi completamente. C’è Walter che prima se ne rimaneva immobile e in disparte. Aveva quella rigidità tipica della psicosi, e adesso invece è diventato un attore meraviglioso. C’è Francesco, che per un anno ci ha spiato di nascosto, per poi unirsi al gruppo».

L’appuntamento con lo spettacolo è per stasera alle 18.30 presso il Duomo di Montalto, con ingresso gratuito. La dottoressa Caterina Calomino conclude: «Abbiamo il patrocinio dell’Asp di Cosenza e dell’International Association for Art and Psycology. Speriamo che stasera un pubblico numeroso e caloroso venga ad applaudire la nostra compagnia».