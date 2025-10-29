Decisivo il ruolo svolto dai vigili del fuoco che hanno sistemato il malcapitato su una barella, poi agganciata ad alcune funi

L'elisoccorso è intervenuto questo pomeriggio nel comune di Montoresso Calabro in provincia di Vibo Valentia per soccorrere un operaio caduto in un crepaccio. Il personale medico coordinato dal dottor Pasquale Gagliardi ha lavorato in stretta sinergia con i vigili del fuoco che hanno recuperato il malcapitato sistemandolo su una barella, poi agganciata ad alcune funi