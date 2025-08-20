«Sono profondamente addolorato e commosso per la scomparsa del mio caro amico Giorgio Sganga, espressione autentica di una sinistra colta e riformista, fine intellettuale e uomo di grande spessore, oltre che punto di riferimento per tanti commercialisti cosentini. Con Giorgio abbiamo condiviso tante battaglie civili, uniti dagli stessi ideali e valori. Non dimenticherò mai il suo sostegno leale e convinto alla mia candidatura a Sindaco di Cosenza e la sua quotidiana vicinanza in questi anni della mia sindacatura. Perdo un amico schietto, leale e di straordinaria levatura, il cui ricordo conserverò gelosamente nel cuore».

Lo afferma il sindaco Franz Caruso appena appresa la notizia della scomparsa di Giorgio Sganga, avvenuta questa mattina. «Fondatore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Paola - prosegue Franz Caruso - Giorgio ha lasciato traccia indelebile del suo operato nella sua professione, che ha amato appassionatamente. La sua è stata una lunga ed onorata carriera, nel corso della quale ha ricoperto prestigiosi incarichi, tra i quali, mi piace ricordare, la sua presidenza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cosenza e, successivamente, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Calabria.

Uomo dinamico, allegro e dagli interessi poliedrici, Giorgio ha raggiunto importanti traguardi ed ottenuto numerosi e meritati successi. Rivolgo il mio più affettuoso pensiero ed il mio abbraccio fraterno ai familiari di Giorgio - conclude Franz Caruso - ai quali esprimo, anche a nome dell’intera amministrazione comunale di Cosenza, sentimenti di sincero cordoglio».