Sabato 8 novembre al Fellini di Cosenza torna il suono degli anni ’80 e ’90 con i DJ storici della città. Parte dell’incasso sarà devoluta all’associazione Oncomed a sostegno dei malati oncologici

Il locale più glamour della città, Il Fellini, apre le sue porte a un evento unico nel suo genere: “Music Story”, una serata interamente dedicata alla grande stagione della musica dance cosentina che ha fatto ballare intere generazioni tra gli anni Ottanta e Novanta.

Per una notte, la consolle del Fellini tornerà a far vibrare il pubblico con le sonorità, le atmosfere e le emozioni di due decenni irripetibili. A far rivivere quelle notti leggendarie saranno alcuni dei DJ storici di Cosenza, protagonisti assoluti della scena musicale locale: Franco Siciliano, Mario Cosenza, Stefano Caruso, Eugenio Gambaro, Alfredo Miceli e Luigi D’Alife.

Ospite d’eccezione sarà Pierino Preite, considerato uno dei pionieri del deejaying in città. Il suo set interamente in vinile riproporrà il sound autentico che lo ha reso una vera icona delle notti cosentine. Amatissimo dal pubblico fin dagli esordi e seguito ancora oggi con grande affetto, Preite guiderà il pubblico in un viaggio sonoro e sentimentale tra i brani che hanno segnato un’epoca.

L’evento, a numero chiuso e rivolto a un pubblico over 35, nasce con l’intento di celebrare la memoria collettiva della dance, unendo nostalgia, ritmo e solidarietà. Parte dell’incasso sarà infatti devoluto all’associazione Oncomed di Cosenza, che offre visite gratuite con medici specialisti ai malati oncologici.

Una notte per ricordare, ballare, emozionarsi e fare del bene, in perfetto equilibrio tra la leggerezza della musica e la profondità di un gesto solidale.