Tra onori ai caduti, l'esibizione della banda della Marina e tradizioni arbëreshë, il borgo si conferma epicentro di sport e cultura.

Una domenica baciata dal sole e scandita dal ritmo solenne delle marce militari ha trasformato il borgo di Civita in un palcoscenico d’eccellenza. L'occasione è stata il Quarto Campionato Interforze di Tiro a Volo, un evento di prestigio svoltosi presso le pedane del poligono "La Silva" di Cerchiara di Calabria, che ha trovato nel borgo italo-albanese la sua cornice istituzionale e coreografica più suggestiva.

La mattinata ha visto protagonista la prestigiosa Banda della Marina Militare del distaccamento interforze di Taranto, capace di incantare residenti e turisti con un’esibizione iniziata davanti allo storico Palazzo Municipale e proseguita in un trionfale carosello tra le rughe e le piazze del centro.

Dietro la perfetta riuscita della manifestazione si legge il lavoro meticoloso del Comandante Domenico Lufrano, che ha operato in stretto coordinamento con le sorelle Valentina e Francesca Zecca, figure di vertice del TAV "La Silva". Cruciale è stata la cooperazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Tocci, con una menzione di merito per il consigliere Mauro Bloise, motore organizzativo dell'accoglienza.

La caratura dell'evento è stata sottolineata dalla presenza di un nutrito parterre di autorità: dal Tenente Colonnello Domenico Propato della Caserma "Ettore Manes" ai vertici dell’Arma e della Forestale, fino ai rappresentanti dei comuni di Cassano Ionio e Cerchiara di Calabria.

Uno dei momenti di più alta densità emotiva è stato il tributo al monumento ai caduti. Qui, tra il silenzio d'ordinanza e la benedizione di Padre Remo, la comunità si è stretta attorno ai valori della patria. Un omaggio particolare, carico di gratitudine per il servizio prestato, è stato rivolto al Cavaliere Luogotenente Pasquale Colucci, già comandante della Capitaneria di Porto di Trebisacce. La giornata non è stata però solo protocollo, il senso di comunità è emerso con forza grazie alle donne di Civita, che hanno trasformato il punto ristoro in un esempio di ospitalità autentica, offrendo ristoro ai militari impegnati nel servizio.

Il pomeriggio ha visto il trasferimento della delegazione sui campi di tiro per le fasi finali della competizione sportiva. Il sindaco Tocci ha premiato i tiratori scelti, celebrando l'eccellenza nel "Bersaglio in Movimento". A calare il sipario su questa intensa giornata sono state le note ancestrali dei canti arbëreshë, un abbraccio musicale che ha fuso l’onore delle armi con la millenaria cultura locale, suggellando un connubio perfetto tra istituzioni, sport e territorio.