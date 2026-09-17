Una nuova rubrica seguirà Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggina e Vibonese analizzando le condizioni meteorologiche previste negli stadi in occasione delle gare del fine settimana
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Sapere che tempo farà può diventare parte del prepartita. Nasce con questo obiettivo “Meteo Stadio”, una nuova rubrica dedicata alle condizioni meteorologiche previste negli impianti delle principali squadre di calcio calabresi.
L’appuntamento accompagnerà di settimana in settimana le gare di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggina e Vibonese, seguendo il calendario dei campionati e concentrandosi sugli stadi interessati dalle partite del weekend.
Il meteo entra nel prepartita
La rubrica analizzerà in particolare la fascia oraria dell’incontro, con attenzione a temperatura, possibilità di pioggia, intensità e direzione del vento e condizioni generali del terreno di gioco.
Informazioni utili non soltanto per chi deve raggiungere lo stadio, ma anche per leggere alcuni elementi che possono incidere sull’andamento della gara: dal vento che può condizionare traiettorie e calci piazzati alla pioggia capace di rendere il campo più pesante e veloce.
Dall’ombrello alla sciarpa
L’idea è quella di fornire un quadro immediato e facilmente consultabile prima della partita.
Servirà l’ombrello? Le temperature scenderanno durante l’incontro? Il vento potrà essere un fattore? E ancora: le condizioni del terreno potrebbero cambiare con il passare dei minuti?
Domande semplici, ma familiari a chi vive lo stadio e organizza il proprio pomeriggio o la propria serata attorno ai novanta minuti.
Cinque squadre sotto osservazione
“Meteo Stadio” seguirà le principali realtà calcistiche regionali, dal Nord al Sud della Calabria, adattandosi ogni settimana agli impegni previsti in casa.
Il focus sarà quindi sugli impianti di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, con aggiornamenti costruiti in prossimità della gara per offrire previsioni il più possibile aderenti all’orario del match.
Un nuovo appuntamento per i tifosi
Calcio e meteorologia si incontrano così in una finestra informativa pensata per chi segue le squadre calabresi dagli spalti o semplicemente vuole arrivare preparato al giorno della partita.
“Meteo Stadio” partirà con le prossime gare del fine settimana, trasformando il bollettino meteorologico in un altro piccolo rito dell’attesa prima del fischio d’inizio.