Dal 18 al 20 settembre il centro storico del borgo ospita la manifestazione promossa dal Comune con Pro Loco e “I Borghi più belli d’Italia”. Ogni sera mercatini dalle 19, poi concerti, street band e incontri culturali

Tre giornate dedicate all’artigianato, alla cultura, alla musica e alle tradizioni popolari.

Dal 18 al 20 settembre il centro storico di San Nicola Arcella ospiterà “Mercatini sul mare”, manifestazione promossa dal Comune con la collaborazione della Pro Loco e dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

L’iniziativa sarà illustrata mercoledì 17 settembre, alle ore 11.30, nel corso di una conferenza stampa nella sala consiliare “Alessandro Siciliano”.

I mercatini apriranno ogni sera a partire dalle ore 19.00 e accompagneranno un programma di appuntamenti pensato per valorizzare il borgo e offrire a cittadini e visitatori occasioni di incontro e intrattenimento.

Giovedì 18 settembre, alle ore 21.30, piazza Alessandro Siciliano ospiterà il duo acustico composto da Irene Cantisani e Ciriaco Siniscalchi.

Venerdì 19 settembre, alle ore 19.30, sarà presentato il libro “Ti sei dimenticato di odiarmi” di Gabri Hill.



Alle ore 21.30 la Otto+ Street Band attraverserà il centro storico con la sua musica, trasformando vicoli e piazze in un palcoscenico a cielo aperto.

La manifestazione si concluderà sabato 20 settembre, alle ore 21.30, con l’esibizione del gruppo folk “Fantasie Popolari”, nel segno della musica e delle tradizioni del territorio.

“Mercatini sul mare” rappresenta una nuova occasione per vivere il centro storico di San Nicola Arcella, sostenere le produzioni artigianali e valorizzare l’identità culturale del borgo attraverso un programma capace di unire promozione territoriale, socialità e spettacolo.

L’iniziativa rientra nelle attività sostenute dal Piano di azione e coesione.