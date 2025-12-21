L’arrivo dei Negramaro per il concerto di capodanno rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Un evento di grande richiamo che porterà in città migliaia di persone e che è sostenuto da un investimento complessivo di 360mila euro, cifra che comprende cachet artistico, allestimenti, sicurezza, logistica e servizi. Un impegno economico rilevante, pensato per garantire uno spettacolo di alto livello e una gestione ordinata dell’evento.

L’assessore al turismo Costantino Argentino sottolinea come il lavoro organizzativo sia iniziato con largo anticipo. «Siamo contenti di poterli ospitare nella nostra città e aspettiamo numerosi cittadini e visitatori per un capodanno di grande richiamo». Un progetto che non nasce all’ultimo momento, ma che si inserisce in una programmazione ormai consolidata grazie agli eventi musicali degli ultimi anni. Uno degli aspetti centrali riguarda la sicurezza. «La macchina organizzativa era già a lavoro prima ancora dell’annuncio ufficiale. Gli uffici hanno esperienza su grandi eventi e stiamo definendo le misure finali da attuare».

Organizzazione e sicurezza

L’area del concerto sarà regolata con una zona pedonale articolata ad anelli, pensata per distribuire meglio il pubblico e ridurre criticità. Sono previsti maxi schermi per consentire a tutti di seguire lo spettacolo in condizioni adeguate. «Nel passato abbiamo gestito concerti importanti e questo ci permette di migliorare ciò che negli anni precedenti ha mostrato margini di intervento». Il piano sicurezza prevede un controllo attento degli accessi, una gestione ordinata dei flussi e il coordinamento tra forze dell’ordine, protezione civile e personale addetto. «Tutto sarà organizzato in modo minuzioso», spiega Argentino, evidenziando come la priorità sia garantire serenità a pubblico, artisti e operatori. L’evento avrà anche un impatto diretto sull’economia locale.

«Sarà una boccata d’ossigeno per i commercianti», afferma l’assessore. Alberghi, ristoranti, bar e attività del centro potranno beneficiare dell’arrivo di migliaia di persone negli ultimi giorni dell’anno. La comunicazione anticipata dell’evento consente alle attività di programmare al meglio servizi e offerte. Il concerto dei Negramaro diventa così non solo un momento di spettacolo, ma anche un’occasione di promozione turistica e rilancio economico. Un capodanno che punta a coniugare musica, organizzazione e ricadute positive per l’intera comunità.