Conto alla rovescia per la Notte Bianca di Cosenza, in programma lunedì 29 giugno, dalle 18.30 all’una di notte. L’isola pedonale di Corso Mazzini si trasformerà in un palcoscenico diffuso a cielo aperto, con negozi aperti, concerti, performance live, degustazioni, spettacoli e momenti di animazione.

L’evento rientra nel programma “Cosenza Vive”, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso per sostenere il commercio urbano, valorizzare gli spazi pubblici e rafforzare l’attrattività della città.

Negozi aperti, musica e degustazioni

La Notte Bianca prevede l’apertura straordinaria delle attività commerciali, iniziative promosse dagli operatori economici, momenti musicali e occasioni di socialità lungo l’isola pedonale.

L’iniziativa nasce da un percorso promosso dall’assessore alle Attività economiche, produttive e turismo Rosario Branda, insieme al partenariato pubblico-privato tra Amministrazione comunale e Comitato Spontaneo Operatori Economici di Cosenza, presieduto da Carmine Guido.

L’obiettivo è valorizzare il territorio, sostenere l’economia locale e offrire a cittadini e turisti una serata di festa, partecipazione e condivisione nel cuore commerciale della città.

Due palchi tra Piazza Bilotti e via Trento

Il programma si svilupperà contemporaneamente su due palchi, collocati ai due poli di Corso Mazzini: uno in Piazza Bilotti e l’altro all’angolo di via Trento.

Sul palco di Piazza Bilotti, con la conduzione di Francesco Massaro e dell’associazione Jammin Culture Aps, la serata si aprirà alle 18.30 con i saluti istituzionali del sindaco Franz Caruso. Alle 19 è previsto il concerto degli studenti del Conservatorio di musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, in particolare degli allievi della scuola di pop-rock diretta da Giuseppe Santelli.

Alle 20.30 spazio all’esibizione di Lenù & Vale, mentre alle 21 sarà presentato il “Cosenza Vive Music Contest”, riservato a band e artisti emergenti.

Il Cosenza Vive Music Contest

Il contest vedrà alternarsi sul palco di Piazza Bilotti diversi artisti: Marano, Aria, Imama, Kresta, Vinci Ferrer, Claus Laugelli, The Music Men e Zephyr.

I vincitori saranno scelti attraverso il voto di una giuria tecnica e del pubblico. Il primo premio consentirà una presenza al prossimo concerto di Capodanno. Il secondo premio prevede una giornata nello studio di registrazione della Birdland Musica Academy, mentre il terzo premio consisterà in un video registrato da Level U.P.

Dopo il contest, alle 23, si esibirà l’Oras Acoustic Duo. A seguire è previsto un nuovo momento di saluto e, allo scoccare della mezzanotte, il gran finale con i dj set di Dj Soma e Dj Turano.

Il palco di via Trento

Il secondo palco, allestito all’angolo di via Trento, sarà condotto da Paolo Mauro, Franco Siciliano e Marco Tiesi. Anche qui, alle 18.30, sarà possibile seguire su maxischermo i saluti istituzionali del sindaco Franz Caruso, presente fisicamente sul palco di Piazza Bilotti.

Le performance artistiche inizieranno alle 18.50 con il duo voce e chitarra formato dalla cantante Rosa Martirano e dal chitarrista Bruno Marrazzo. Alle 19.10 interverrà la giornalista, regista e sceneggiatrice Giulia Zanfino, seguita alle 19.25 dalla band musicale Imama.

Nel corso della serata sono previsti anche gli interventi dell’attore e doppiatore Francesco Bossio, del chitarrista e cantautore Aldo D’Orrico, di Davide Imbrogno, Francesca Caruso, degli attori Antonio Filippelli e Marco Silani, del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Fabrizio Nucci, del maestro di tango Francesco Aiello, del musicista Checco Pallone e del direttore artistico del Centro Rat-Teatro dell’Acquario Carlo Antonante.

In programma anche i contributi degli attori Carmelo Giordano e Nunzio Scalercio. Alle 23 salirà sul palco il cantastorie e musicista Rocco Marco Moccia, seguito dall’attore, regista, drammaturgo, produttore e direttore artistico Andrea Solano. Il gran finale, alle 23.40, sarà affidato al dj Franco Siciliano.

Vetrine, caccia al tesoro e città in festa

Alla Notte Bianca sarà abbinato anche il contest “Vetrina Vive”, con un premio destinato alle migliori vetrine allestite durante la manifestazione.

Ad animare la lunga serata del 29 giugno ci sarà inoltre una caccia al tesoro, pensata per coinvolgere cittadini, visitatori e famiglie in un percorso di gioco e scoperta nel centro cittadino.