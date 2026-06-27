La Provincia di Cosenza prosegue con bitumazione e manutenzione. Faragalli: «Risposte concrete ai territori»

Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale provinciale programmati dalla Provincia di Cosenza. In questi giorni le squadre del Settore Viabilità sono impegnate in diverse aree del territorio con lavori di bitumazione e manutenzione ordinaria, finalizzati a migliorare la sicurezza e la percorribilità delle arterie di competenza dell’Ente.

Gli interventi rientrano nella programmazione predisposta dall’Amministrazione provinciale per affrontare le numerose esigenze manutentive presenti su una rete viaria tra le più estese della Calabria.

Bitumazione su SP 252 e SP 229

Nel dettaglio, sono in corso lavori di bitumazione sulla Strada Provinciale 252, nel tratto da Bivio Terranova a Cantinella, e sulla Strada Provinciale 229 San Pietro in Guarano-Castiglione Cosentino, in direzione Castiglione.

Parallelamente, le squadre della Provincia stanno procedendo con gli interventi di taglio dell’erba lungo la SP 10 Orsomarso, la SP 242 Parenti-Rogliano e la SP 45 Fiumefreddo.

Si tratta di attività considerate indispensabili per garantire maggiore visibilità, migliorare le condizioni di sicurezza e rendere più agevole la percorrenza delle strade provinciali.

Faragalli: «Attività costante e capillare»

Il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, sottolinea il valore del lavoro avviato sul territorio.

«Stiamo portando avanti un’attività costante e capillare su tutto il territorio provinciale», afferma Faragalli. «I risultati degli interventi realizzati nelle ultime settimane sono sotto gli occhi di tutti e confermano la volontà dell’Amministrazione di dare risposte concrete alle comunità locali».

Il presidente riconosce che le criticità da affrontare restano numerose, ma evidenzia la presenza di una programmazione precisa.

«Sappiamo bene che le criticità da affrontare sono ancora molte, ma il lavoro procede secondo una programmazione precisa che ci consente di intervenire gradualmente nelle diverse aree della provincia».

«Nessun territorio deve restare indietro»

Per Faragalli, l’obiettivo della Provincia è garantire interventi diffusi e continui, compatibilmente con l’estensione della rete stradale e con le esigenze dei territori.

«Non è semplice operare contemporaneamente su tutte le strade che necessitano di manutenzione, ma stiamo lavorando con determinazione per garantire interventi diffusi e continui», dichiara.

Ogni cantiere, secondo il presidente, rappresenta un passo in avanti verso una rete viaria più sicura, efficiente e adeguata alle esigenze dei cittadini.

La manutenzione delle strade provinciali resta quindi uno dei fronti principali dell’attività amministrativa, soprattutto nelle aree interne e nei collegamenti tra Comuni, dove la qualità della viabilità incide direttamente sulla vita quotidiana delle comunità.

Il ringraziamento al Settore Viabilità

Faragalli ha rivolto anche un ringraziamento al personale del Settore Viabilità Provinciale per il lavoro svolto quotidianamente.

«Desidero esprimere il mio ringraziamento all’ingegnere Gianluca Morrone e a tutti i dipendenti della Viabilità Provinciale per la professionalità, la competenza e il senso di responsabilità con cui svolgono il proprio lavoro», afferma il presidente.

Per Faragalli, il contributo del personale tecnico e operativo è fondamentale per consentire alla Provincia di ottenere risultati concreti e garantire servizi più efficienti alle comunità.