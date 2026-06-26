Si è conclusa con una significativa partecipazione di cittadini la tappa di NutriSalute – Una giornata dedicata al benessere e alla prevenzione, ospitata nell’area pedonale di Corso Roma, a Paola.

Il progetto è promosso dall’Ordine dei Biologi della Calabria, attraverso la Commissione Alimentazione e Nutrizione, in collaborazione con l’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi e l’Associazione Italiana Biologi. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Paola.

Prevenzione e corretti stili di vita in piazza

La giornata ha rappresentato un momento di incontro tra professionisti della salute e cittadini, confermando l’interesse crescente verso la prevenzione primaria e la promozione di corretti stili di vita.

Nel corso dell’evento sono state effettuate 55 consulenze nutrizionali gratuite. I biologi nutrizionisti hanno eseguito valutazioni antropometriche, fornito indicazioni sui principi della Dieta Mediterranea e offerto consigli personalizzati per favorire una maggiore consapevolezza alimentare.

La tappa di Paola ha assunto un valore particolare anche per la collaborazione tra istituzioni, professionisti e associazioni impegnate quotidianamente nella tutela della salute.

Le associazioni coinvolte

Accanto ai biologi nutrizionisti erano presenti la Croce Rossa Italiana – Comitato di Paola e Medio Tirreno Cosentino, con il presidente Menotti Luca Scerra e la trainer Maddalena Panaro, protagonisti delle attività dedicate alle manovre salvavita e all’educazione sanitaria.

Ha partecipato anche l’associazione Casa di Rosa, guidata dal dottore Raffaele Leuzzi, impegnata nella sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica e sulla salute femminile.

Spazio inoltre all’associazione Gli Amici del Cuore, presieduta dal dottore Antonello Rossi, che ha promosso la prevenzione cardiovascolare attraverso momenti dimostrativi e informativi.

Laurendi: «Portare la prevenzione nei territori»

Il presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria, Domenico Laurendi, ha espresso soddisfazione per l’esito dell’iniziativa.

«La risposta della cittadinanza conferma quanto sia fondamentale portare la prevenzione nei territori. Come Ordine continueremo a promuovere iniziative che avvicinino i professionisti ai cittadini e valorizzino il ruolo del biologo nella tutela della salute pubblica», ha dichiarato Laurendi.

Sulla stessa linea il commento di Saverio Bruni, coordinatore della Commissione Alimentazione e Nutrizione dell’Ordine dei Biologi della Calabria.

«Ogni consulenza rappresenta un’opportunità per fare prevenzione. Educare a una corretta alimentazione significa contribuire concretamente a ridurre il rischio di molte patologie croniche e migliorare la qualità della vita delle persone», ha sottolineato.

De Luca e Guida: «Grande lavoro di squadra»

Le responsabili del progetto per la tappa di Paola, Pamela De Luca, componente della Commissione Alimentazione e Nutrizione, e Valentina Guida, biologa nutrizionista, hanno evidenziato il valore della partecipazione registrata.

«Siamo molto soddisfatte della partecipazione registrata e dell’interesse dimostrato dai cittadini. Il successo di questa giornata è il risultato di un grande lavoro di squadra e conferma quanto sia importante creare occasioni di confronto diretto con la popolazione sui temi della prevenzione e della salute», hanno dichiarato.

L’Ordine dei Biologi della Calabria ha rivolto un ringraziamento alle associazioni coinvolte, ai biologi nutrizionisti che hanno prestato gratuitamente la propria attività professionale, ai volontari e ai cittadini che hanno partecipato all’iniziativa.