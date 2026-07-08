L’esemplare si distingue per caratteristiche eccezionali: ha un’età stimata superiore ai 200 anni, una circonferenza del tronco di 848 centimetri e un’altezza di 13 metri. Proprio le sue straordinarie dimensioni hanno rappresentato il criterio determinante per il riconoscimento della monumentalità

C’è un nuovo albero monumentale nel patrimonio naturale della Calabria. La Regione Calabria ha approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale degli alberi monumentali, riconoscendo come meritevole di tutela un imponente faggio (Fagus sylvatica) situato in località Mare Piccolo, nel territorio comunale di Orsomarso. Il provvedimento è contenuto nel decreto dirigenziale n. 11197 del 24 giugno 2026, con il quale viene aggiornato l’elenco previsto dalla legge nazionale n. 10 del 2013. Lo comunica in una nota sui social il Comune guidato dal sindaco Alberto Bottone.

Tre caratteristiche eccezionali

L’esemplare si distingue per caratteristiche eccezionali: ha un’età stimata superiore ai 200 anni, una circonferenza del tronco di 848 centimetri – oltre otto metri – e un’altezza di 13 metri. Proprio le sue straordinarie dimensioni hanno rappresentato il criterio determinante per il riconoscimento della monumentalità. La Commissione regionale di valutazione ha infatti espresso parere positivo, consentendo l’inserimento dell’albero nell’elenco degli alberi monumentali che sarà trasmesso al Ministero dell’Agricoltura per l’inclusione nell’elenco nazionale.

Il nuovo elenco

L’aggiornamento approvato dalla Regione comprende anche altri alberi ritenuti idonei in diversi comuni calabresi, mentre alcune candidature sono state respinte perché prive dei requisiti richiesti o non valutabili. Contestualmente è stata disposta la cancellazione dall’elenco dell’Olmo monumentale di San Lorenzo, abbattuto dal ciclone che ha colpito la Calabria nel gennaio 2026.

Grande riconoscimento

Per Orsomarso si tratta di un riconoscimento di grande valore ambientale e naturalistico, che contribuisce a valorizzare uno degli esemplari arborei più significativi del territorio e ad accrescere il patrimonio degli alberi monumentali tutelati dalla normativa nazionale.