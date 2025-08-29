Per festeggiare il suo compleanno (e anche il ventennio di attività professionale) ha scelto un luogo sospeso tra cielo e mare, incastonato tra le colline di Massa Lubrense e affacciato sul fascino senza tempo dell’isola azzurra

Una donna, mille sfaccettature. Per celebrare i suoi 40 anni e 20 anni di carriera, Ortensia Imbrogno – modella, professionista e donna poliedrica – ha scelto un luogo sospeso tra cielo e mare: la suggestiva terrazza di #cenavistacapri presso Gocce di Capri, incastonata tra le colline di Massa Lubrense e affacciata sul fascino senza tempo dell’isola azzurra.

In un’atmosfera elegante e intima, Ortensia ha voluto accanto a sé i familiari e gli amici più stretti – coloro che hanno condiviso con lei non solo i successi e i traguardi, ma anche le trasformazioni di una vita vissuta con intensità e visione.

“Sono partita giovane, con tante ambizioni e un pizzico di incoscienza – com’è giusto che sia. Oggi, guardandomi indietro, vedo un percorso che mi ha resa quella che sono: una donna poliedrica, libera, imperfetta ma vera. Modella, professionista, madre, amica, sorella. Tutti ruoli che porto con orgoglio, anche quando pesano. Anche quando fanno tremare.”

Lontano dai riflettori mediatici ma vicino all’essenza, l’evento ha saputo mescolare con grazia glamour e profondità. Una cena raffinata al tramonto, tra i profumi del Mediterraneo e calici levati alla determinazione, al talento e all’audacia di chi ha saputo reinventarsi restando fedele a se stessa.

“Non è solo una celebrazione: è un momento di gratitudine e consapevolezza,” ha raccontato Ortensia. “Questi 20 anni di carriera non sono stati lineari, ma ogni curva del percorso mi ha insegnato qualcosa. Sono donna, madre, professionista, creativa: e oggi mi festeggio in tutte le mie forme.”

Dalla moda al beauty, fino all’imprenditoria, Ortensia Imbrogno incarna una femminilità contemporanea: forte, dinamica e profondamente umana. Il suo stile? Ricercato ma autentico.

“È stato un modo per dire grazie, prima di tutto,” ha dichiarato ancora Ortensia. “A chi ha creduto in me, a chi mi ha sostenuta, a chi ha condiviso tratti di strada e sogni. Questa festa è per loro, e per la me stessa di ieri, oggi e domani.”

Un compleanno e un anniversario professionale che diventano simbolo di rinascita, equilibrio e visione. Con lo sguardo rivolto verso nuovi orizzonti – e Capri che, silenziosa, applaude dal mare.

La serata è stata resa indimenticabile grazie agli scatti artistici della fotografa Eliana Godino, che con il suo sguardo attento e sensibile è riuscita a cogliere non solo i momenti più significativi dell’evento, ma anche le emozioni, i dettagli e le atmosfere che lo hanno reso unico. Attraverso le sue fotografie, ogni istante rivive come un racconto visivo, capace di trasmettere tutta l’intensità e la bellezza della serata.