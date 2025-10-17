La scienza torna a guardare in alto. Lunedì 20 ottobre, alle 10:30, dallo Stadio “Eugenio Tarsitano” di Paola prenderà il volo il pallone aerostatico del progetto SEM – Stratosphere’s Environmental Monitoring, organizzato dal Liceo Scientifico di Cariati (CS) per un monitoraggio ambientale in quota. L’evento è aperto alla cittadinanza.

Cuore dell’iniziativa è la sonda stratosferica, progettata e realizzata interamente dalle studentesse e dagli studenti, che hanno curato ogni fase: dallo studio dei principi di fisica e tecnologie aerospaziali, alla costruzione, integrazione e test dei moduli di bordo, fino alle procedure di lancio e recupero.

Gli esperimenti installati misureranno:

il flusso dei raggi cosmici;

i parametri di monitoraggio ambientale della stratosfera;

la variazione dell’ozono;

la radiazione ultravioletta;

la radiazione gamma.

Il pallone raggiungerà circa 34 chilometri di quota, portando con sé un laboratorio volante capace di raccogliere dati preziosi su atmosfera e radiazioni. La fase di lancio vedrà gli studenti protagonisti in campo: dalla check-list preflight al rilascio, fino al tracciamento in tempo reale della traiettoria.

Il progetto SEM rappresenta un esempio virtuoso di didattica esperienziale: scienza “hands-on”, lavoro di squadra, responsabilità condivisa e rigore sperimentale, con un impatto concreto su orientamento STEM e competenze digitali. Un invito a partecipare — occhi al cielo — per vedere da vicino come nasce una missione scientifica, dalla terra… alla stratosfera.