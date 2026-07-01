Il vessillo viene assegnato ai Comuni che si distinguono per qualità dell’accoglienza, servizi turistici, tutela del patrimonio culturale e ambientale e sostenibilità. Rappresenta un’importante opportunità di promozione e valorizzazione del territorio

Il Comune di Papasidero entra ufficialmente nell’élite dei borghi italiani insigniti della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, il prestigioso marchio di qualità turistico-ambientale riservato ai piccoli centri dell’entroterra che si distinguono per l’eccellenza dell’accoglienza, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico e per un’offerta turistica sostenibile e di qualità.

L’annuncio dei nuovi ingressi

L’annuncio è stato ufficializzato dal Touring Club Italiano con l’ingresso di sei nuovi borghi nella rete delle Bandiere Arancioni.

Oltre a Papasidero, il riconoscimento è stato assegnato a Cagli (Marche), Montefusco (Campania), Sassetta (Toscana), Stenico (Trentino) e Vastogirardi (Molise).

Sale così a 308 il numero complessivo dei Comuni certificati in Italia, a conferma di un circuito che premia le realtà capaci di coniugare tutela del patrimonio, qualità dell’accoglienza e sviluppo sostenibile.

Certificato di qualità

L’ingresso di Papasidero nella rete delle Bandiere Arancioni assume un valore ancora più significativo se si considera che in Calabria sono ancora pochi i Comuni ad aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano. Un risultato che certifica la qualità del territorio e premia il lavoro svolto negli anni dall’Amministrazione comunale, insieme all’impegno degli operatori turistici, delle associazioni e dell’intera comunità nella valorizzazione del borgo e delle sue straordinarie risorse.

Nel cuore del Pollino

Il borgo di Papasidero sorge nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, in un’area di straordinaria biodiversità, compresa anche nella Riserva Naturale Orientata della Valle del Fiume Lao, tra i luoghi più suggestivi della Calabria.

Fiore all’occhiello del territorio è il Parco Archeologico della Grotta del Romito, uno dei più importanti giacimenti preistorici dell’Italia meridionale, cui si affianca il suggestivo Santuario della Madonna di Costantinopoli, costruito ai piedi di una parete rocciosa e lambito dal fiume Lao. La valle rappresenta inoltre una meta di riferimento per il turismo attivo grazie alle attività di rafting, kayak, canyoning, quad,trekking ed escursionismo, che consentono di vivere il paesaggio in maniera autentica.

A rendere ancora più distintiva l’identità del borgo contribuiscono le produzioni tipiche, tra cui fagioli bianchi, fichi secchi, salumi e formaggi locali, oltre alle tradizioni popolari come la Fucarazza dell’Immacolata, il grande falò comunitario che ogni anno rinnova uno dei momenti più sentiti della cultura locale.

La Bandiera Arancione

La Bandiera Arancione viene assegnata dal Touring Club Italiano ai Comuni che superano un rigoroso percorso di valutazione basato su numerosi indicatori riguardanti la qualità dell’accoglienza, i servizi turistici, la tutela del patrimonio culturale e ambientale e la sostenibilità. L’ingresso nella rete rappresenta un’importante opportunità di promozione e valorizzazione del territorio, rafforzando l’attrattività di Papasidero come destinazione d’eccellenza del turismo lento, naturalistico e culturale.

Straordinaria opportunità

Per Papasidero questo riconoscimento rappresenta non solo un importante motivo di orgoglio per l’intera comunità, ma anche una straordinaria opportunità di crescita, promozione e sviluppo. È il risultato di un percorso costruito negli anni grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, e da chi, contribuisce ogni giorno a custodire e valorizzare le ricchezze del territorio.

I ringraziementi dell’amministrazione

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento al Touring Club Italiano per il prestigioso riconoscimento conferito al Comune di Papasidero. L’ingresso tra i borghi insigniti della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano non rappresenta un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza: uno stimolo a continuare a investire nella qualità dell’accoglienza, nella tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale e nella promozione di un modello di turismo sostenibile, capace di far conoscere sempre di più Papasidero tra le destinazioni d’eccellenza della Calabria e dell’intero Paese.