Auto parcheggiate a cavallo tra le strisce che occupano posti preziosi. È la segnalazione arrivata alla redazione di Cosenza Channel da parte di un lettore che questa mattina ha utilizzato il parcheggio coperto dell’ospedale dell’Annunziata.

Secondo quanto riferito, in un solo piano della struttura sarebbero state contate almeno sei vetture sistemate in modo irregolare, con le ruote oltre la linea di delimitazione e l’ingombro esteso su due stalli. Una situazione che rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà per utenti, pazienti e familiari.

«Non è solo una questione di educazione - scrive il lettore - ma di rispetto verso chi arriva in ospedale per una visita o per assistere un parente. Ogni posto sottratto crea disagio».

Il parcheggio coperto dell’Annunziata rappresenta un punto strategico per l’accesso alla struttura sanitaria e, nelle ore di punta, trovare uno stallo libero può diventare complicato. Episodi di sosta irregolare, se diffusi, riducono di fatto la capienza disponibile. La segnalazione non riguarda singoli veicoli in modo identificabile, ma richiama l’attenzione su un comportamento diffuso che, soprattutto in luoghi sensibili come un ospedale, incide sulla fruibilità del servizio.