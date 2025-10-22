La qualità, la tradizione e la forza del territorio calabrese conquistano ancora una volta il mercato nazionale. È la storia della Patata della Sila, un prodotto che da eccellenza locale è diventato ormai protagonista sugli scaffali di tutta Italia. Da oggi, infatti, grazie all’accordo con Conad, uno dei più importanti gruppi della grande distribuzione, le Patate della Sila IGP saranno disponibili in tutti i punti vendita della catena, non solo nel Sud, ma anche nel Centro e nel Nord del Paese, oltre che sul canale online della grande distribuzione.

Un risultato che racconta il valore di un territorio e l’impegno quotidiano di centinaia di produttori che lavorano sull’altopiano silano, tra natura incontaminata, aria pura e terreni fertili, a oltre 1200 metri di altitudine. Un successo frutto di un lungo percorso di tutela e valorizzazione, portato avanti dal Consorzio di Tutela della Patata della Sila IGP, che ha saputo coniugare tradizione agricola, innovazione e sostenibilità. Dalla semina alla raccolta, ogni fase è seguita con cura per garantire un prodotto genuino, dal gusto autentico e riconoscibile, simbolo di un’agricoltura sana e di una Calabria che sa competere nei mercati nazionali e internazionali.

A raccontare questo importante traguardo saranno i protagonisti stessi di questa storia di successo: in collegamento con l’inviato Salvatore Bruno ci sarà il presidente del Consorzio dei Produttori della Patata della Sila, Albino Carli, insieme ai produttori del territorio, in particolare di San Giovanni in Fiore, uno dei cuori produttivi più vitali dell’altopiano. Un confronto diretto per capire come si è arrivati a questo risultato, quali sfide attendono ancora il comparto e in che modo la grande distribuzione può diventare un motore di crescita per l’agricoltura di qualità.

In studio con Pier Paolo Cambareri, conduttore del format di approfondimento giornalistico di LaC, sarà presente il direttore Franco Laratta, che offrirà la sua analisi su quanto questo traguardo significhi per la Calabria e per la costruzione di un modello economico fondato sull’eccellenza e sull’identità territoriale. Un racconto di passione, impresa e futuro per una Calabria che non si arrende, ma che cresce e conquista, portando la sua terra e i suoi sapori nelle case di milioni di italiani. L’appuntamento con Dentro la Notizia è per oggi alle 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e in streaming e on demand su LaC Play.