Domenica 19 ottobre la città ospita una pedalata non competitiva gratuita dedicata a famiglie e bambini. Il Comune investe 130mila euro per piste ciclabili e percorsi digitali

Una domenica all’insegna dello sport, della socialità e della mobilità sostenibile. Il 19 ottobre 2025 Corigliano Rossano ospiterà la prima edizione di “Pedalando in CO.RO.”, manifestazione ciclistica non competitiva e gratuita promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto nazionale “Bici in Comune – Comunità più Smart”, sostenuto dal Ministero per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con Sport e Salute e ANCI.

L’iniziativa mira a promuovere cittadinanza attiva, inclusione sociale e rispetto per l’ambiente attraverso una pedalata pensata per bambini, famiglie e appassionati, su un percorso urbano di circa 3 chilometri completamente chiuso al traffico.

Il progetto “Bici in Comune”: 130mila euro per piste ciclabili e percorsi digitali

Corigliano Rossano è tra i Comuni beneficiari del finanziamento ministeriale da 130mila euro destinato a “Bici in Comune”. Il progetto locale, denominato “Pedalando in CO.RO.”, prevede: Percorsi ciclabili digitalizzati, consultabili online sui canali istituzionali e della Pro Loco. Interventi di riqualificazione delle piste esistenti nelle aree della Marina di Schiavonea e di Sant’Angelo, con l’obiettivo di rendere la città più accessibile, sostenibile e attrattiva anche per i turisti.

«L’idea di città che abbiamo sempre pensato – afferma il sindaco Flavio Stasi – riserva uno spazio importante allo sport e alla salute. L’uso della bici deve diventare una buona abitudine quotidiana. Questo evento, insieme al progetto Bici in Comune, rafforza la cultura della mobilità sostenibile nella nostra comunità».

Sulla stessa linea l’assessore alle Opere Pubbliche Tatiana Novello, che sottolinea come “l’inclusione sociale e l’educazione stradale” siano pilastri del progetto, accanto alla valorizzazione di una città “più vivibile e moderna”.

Programma della giornata “Pedalando in CO.RO.”

La pedalata si svolgerà domenica 19 ottobre 2025 con il seguente programma:

Ore 8:30 – 9:30 Raduno in Viale Luca De Rosis, nei pressi della delegazione comunale. Ritiro del kit gratuito (sacca e kit di riparazione) con la ricevuta d’iscrizione.

Ore 10:00 Partenza ufficiale della pedalata.

Ore 12:00 Arrivo previsto in Viale De Rosis e premiazioni finali.

Saranno assegnati premi alle scuole con il maggior numero di partecipanti:

300 euro al 1° classificato

200 euro al 2° classificato

100 al 3° classificato

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12:00 di sabato 18 ottobre sul sito prolococoriglianorossano.it/bici-in-comune. Per i bambini sotto i 12 anni è richiesto l’accompagnamento di un genitore o tutore.

L’assessore allo Sport Costantino Argentino invita cittadini e famiglie a partecipare: «Valorizzare il territorio attraverso una nuova concezione della mobilità sulle due ruote è una sfida culturale. La bicicletta, sin dalla più tenera età, è uno strumento di benessere, scoperta e appartenenza. Vi aspettiamo per una giornata di sport, divertimento e comunità». La manifestazione è organizzata con la collaborazione delle Pro Loco cittadine e dell’ASD Sportland, che curerà l’assistenza tecnica lungo il percorso.