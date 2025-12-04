Il pubblico ministero Corrado Cubellotti ha reso note le determinazioni dell’ufficio di procura antimafia relativamente al processo Recovery
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Francesco Patitucci, boss di 'ndrangheta
La Dda di Catanzaro presenta il conto. A circa un anno e mezzo dall’operazione antimafia denominata Recovery, il pubblico ministero Corrado Cubellotti ha avanzato le richieste di pena per gli imputati che hanno deciso di farsi giudicare in abbreviato.
Dopo una lunga e articolata requisitoria, la pubblica accusa si è determinata in tal senso, evidenziando le condotte illecite di coloro i quali sono accusati di far parte di un’associazione a delinquere dedita al narcotraffico operante tra Cosenza, Rende, i comuni limitrofi dell’area urbana cosentina, la Media Valle del Crati, Cetraro e alcune zone della Valle dell’Esaro.
A capo del presunto sodalizio criminale ci sarebbe Francesco Patitucci, con al suo fianco elementi di spicco della ‘ndrangheta cosentina come Antonio Illuminato, Michele Rende, Roberto Porcaro e in ultimo Gianfranco Sganga. Presenti nel rito alternativo anche Michele Di Puppo e Mario “Renato” Piromallo, riconosciuti al vertice del clan “Lanzino-Patitucci” di Cosenza e coinvolti, a dire della Dda, nel narcotraffico cosentino. Chiesta la condanna infine del broker reggino Francesco Strangio, catturato a Rose.
Processo Recovery, le richieste di pena
- Gianfranco Sganga 20 anni
- Gaetano Bartone 8 anni
- Michele Rende 20 anni
- Stefano Casole 8 anni
- Manuel Esposito 16 anni
- Francesco Greco (pentito) 6 anni e 2 mesi
- Michele Di Puppo 16 anni
- Francesco Costantino De Luca 8 anni e 2 mesi
- Massimiliano Lo Polito 8 anni e 6 mesi
- Salvatore Pati 8 anni e 2 mesi
- Ivan Montualdista 8 anni
- Marco D'Alessandro 16 anni e 4 mesi
- Francesco Patitucci 20 anni
- Simone Ferrise 8 anni
- Antonio Illuminato 20 anni
(Continua a leggere in basso)
- Alessandro Morrone 6 anni
- Dimitri Bruno 8 anni e 6 mesi
- Marco Lucanto 18 anni
- Andrea D'Elia 8 anni
- Pietro Mazzei 8 anni
- Carmelo Silano assolto
- Giuseppe Bartolomeo 8 anni
- Filippo Occhiuzzo 6 anni
- Pietro De Mari 4 anni (assolto capo uno)
- Antonio Capitano 2 anni
- Armando De Vuono 12 anni
- Vanessa De Vuono 8 anni e 2 mesi
- Daniela Monaco 8 anni e 2 mesi
- Simone Carrieri 8 anni
- Agnese Crocco 8 anni e 4 mesi
- Manuel Prezioso 4 anni
- Luca Trotta 8 anni
- Francesco Grupillo 10 anni e 8 mesi
(Continua a leggere in basso)
- Nadia Lo Polito 8 anni e 6 mesi
- Francesco La Cava 8 anni e 2 mesi
- Roberto Porcaro 20 anni
- Simone De Marco
- Michele Gedeone assolto
- Francesco Gentile 2 anni
- Claudio Giannini assolto
- Danilo Forte assolto
- Domenico Chimenti 2 anni
- Pasquale Germano 8 anni
- Augusto Cardamone 8 anni e 4 mesi
- Pamela D'Ambrosio 8 anni e 4 mesi
- Christian Pati 8 anni e 2 mesi
- Paolo Elia 8 anni e 6 mesi
- Aurelio Pittino assolto
- Alessandro Meduri 12 anni
- Filippo Meduri 20 anni
- Francesco Meduri 10 anni
- Pierangelo Meduri 10 anni
(Continua a leggere in basso)
- Mario Piromallo 16 anni
- Antonio Sirangelo 4 anni
- Franco Scorza 6 anni
- Leonardo Bevilacqua 8 anni
- Giuseppe Trimboli 4 anni e 4 mesi
- Francesco Strangio 8 anni
- Vncenzo Caputo 8 anni e 6 mesi
- Cesare Quarta 8 anni e 3 mesi
- Giuseppe Morrone 4 anni e 2 mesi
- Danilo Turboli 8 anni e 4 mesi
- Rolando Liguori 8 anni e 3 mesi
- Cosimo Abbruzzese 8 anni e 6 mesi
- Emanuele Apuzzo 10 anni e 8 mesi
- Carlo Bruno 20 anni
- Umberto Cacozza 8 anni e 4 mesi
- Luigia Capitano 2 anni
- Luigi Antonio Garofalo 8 anni e 2 mesi
- Alessandro Mazzei 4 anni
- Giuseppe Provenzano 8 anni e 6 mesi
- Luigi Ricca 2 anni
- Mattia Namik Sposato 6 anni
- Alberto Turboli 8 anni e 2 mesi
- Antonio Bevilacqua 10 anni
Nel collegio difensivo figurano, tra gli altri, gli avvocati Filippo Cinnante, Gaetano Maria Bernaudo, Fiorella Bozzarello, Luca Acciardi, Marcello Manna, Gianluca Garritano, Giuseppe Malvasi, Mario Scarpelli, Francesco Chiaia, Giuseppe Manna, Matteo Cristiani, Antonio Quintieri, Maurizio Nucci, Rossana Cribari, Cristian Cristiano, Pasquale Marzocchi, Francesco Porto, Francesco Siciliano, Guido Siciliano, Sergio Sangiovanni, Franz Caruso, Gianpiero Calabrese, Giuseppe De Marco, Roberta Provenzano, Cristian Bilotta, Antonella Baffa, Laura Gaetano, Cesare Badolato, Cesira Staffa, Francesco Garofalo, Enzo Belvedere, Michele Gigliotti, Giorgia Greco, Tanja Argirò, Pier Paolo Emanuele, Angelo Pugliese, Ugo Ledonne, Ernesto Gallo, Giuseppe Perri, Marco Bianco e Armando Sabato.