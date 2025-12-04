La Dda di Catanzaro presenta il conto. A circa un anno e mezzo dall’operazione antimafia denominata Recovery, il pubblico ministero Corrado Cubellotti ha avanzato le richieste di pena per gli imputati che hanno deciso di farsi giudicare in abbreviato.

Dopo una lunga e articolata requisitoria, la pubblica accusa si è determinata in tal senso, evidenziando le condotte illecite di coloro i quali sono accusati di far parte di un’associazione a delinquere dedita al narcotraffico operante tra Cosenza, Rende, i comuni limitrofi dell’area urbana cosentina, la Media Valle del Crati, Cetraro e alcune zone della Valle dell’Esaro.

A capo del presunto sodalizio criminale ci sarebbe Francesco Patitucci, con al suo fianco elementi di spicco della ‘ndrangheta cosentina come Antonio Illuminato, Michele Rende, Roberto Porcaro e in ultimo Gianfranco Sganga. Presenti nel rito alternativo anche Michele Di Puppo e Mario “Renato” Piromallo, riconosciuti al vertice del clan “Lanzino-Patitucci” di Cosenza e coinvolti, a dire della Dda, nel narcotraffico cosentino. Chiesta la condanna infine del broker reggino Francesco Strangio, catturato a Rose.

Processo Recovery, le richieste di pena

Gianfranco Sganga 20 anni

20 anni Gaetano Bartone 8 anni

8 anni Michele Rende 20 anni

20 anni Stefano Casole 8 anni

8 anni Manuel Esposito 16 anni

16 anni Francesco Greco (pentito) 6 anni e 2 mesi

(pentito) 6 anni e 2 mesi Michele Di Puppo 16 anni

16 anni Francesco Costantino De Luca 8 anni e 2 mesi

8 anni e 2 mesi Massimiliano Lo Polito 8 anni e 6 mesi

8 anni e 6 mesi Salvatore Pati 8 anni e 2 mesi

8 anni e 2 mesi Ivan Montualdista 8 anni

8 anni Marco D'Alessandro 16 anni e 4 mesi

16 anni e 4 mesi Francesco Patitucci 20 anni

20 anni Simone Ferrise 8 anni

8 anni Antonio Illuminato 20 anni

Alessandro Morrone 6 anni

6 anni Dimitri Bruno 8 anni e 6 mesi

8 anni e 6 mesi Marco Lucanto 18 anni

18 anni Andrea D'Elia 8 anni

8 anni Pietro Mazzei 8 anni

8 anni Carmelo Silano assolto

assolto Giuseppe Bartolomeo 8 anni

8 anni Filippo Occhiuzzo 6 anni

6 anni Pietro De Mari 4 anni (assolto capo uno)

4 anni (assolto capo uno) Antonio Capitano 2 anni

2 anni Armando De Vuono 12 anni

12 anni Vanessa De Vuono 8 anni e 2 mesi

8 anni e 2 mesi Daniela Monaco 8 anni e 2 mesi

8 anni e 2 mesi Simone Carrieri 8 anni

Agnese Crocco 8 anni e 4 mesi

8 anni e 4 mesi Manuel Prezioso 4 anni

4 anni Luca Trotta 8 anni

8 anni Francesco Grupillo 10 anni e 8 mesi

Nadia Lo Polito 8 anni e 6 mesi

8 anni e 6 mesi Francesco La Cava 8 anni e 2 mesi

8 anni e 2 mesi Roberto Porcaro 20 anni

20 anni Simone De Marco

Michele Gedeone assolto

assolto Francesco Gentile 2 anni

2 anni Claudio Giannini assolto

assolto Danilo Forte assolto

assolto Domenico Chimenti 2 anni

2 anni Pasquale Germano 8 anni

8 anni Augusto Cardamone 8 anni e 4 mesi

8 anni e 4 mesi Pamela D'Ambrosio 8 anni e 4 mesi

8 anni e 4 mesi Christian Pati 8 anni e 2 mesi

8 anni e 2 mesi Paolo Elia 8 anni e 6 mesi

8 anni e 6 mesi Aurelio Pittino assolto

assolto Alessandro Meduri 12 anni

12 anni Filippo Meduri 20 anni

20 anni Francesco Meduri 10 anni

10 anni Pierangelo Meduri 10 anni

Mario Piromallo 16 anni

16 anni Antonio Sirangelo 4 anni

4 anni Franco Scorza 6 anni

6 anni Leonardo Bevilacqua 8 anni

8 anni Giuseppe Trimboli 4 anni e 4 mesi

4 anni e 4 mesi Francesco Strangio 8 anni

8 anni Vncenzo Caputo 8 anni e 6 mesi

8 anni e 6 mesi Cesare Quarta 8 anni e 3 mesi

8 anni e 3 mesi Giuseppe Morrone 4 anni e 2 mesi

4 anni e 2 mesi Danilo Turboli 8 anni e 4 mesi

8 anni e 4 mesi Rolando Liguori 8 anni e 3 mesi

8 anni e 3 mesi Cosimo Abbruzzese 8 anni e 6 mesi

8 anni e 6 mesi Emanuele Apuzzo 10 anni e 8 mesi

10 anni e 8 mesi Carlo Bruno 20 anni

20 anni Umberto Cacozza 8 anni e 4 mesi

8 anni e 4 mesi Luigia Capitano 2 anni

2 anni Luigi Antonio Garofalo 8 anni e 2 mesi

8 anni e 2 mesi Alessandro Mazzei 4 anni

4 anni Giuseppe Provenzano 8 anni e 6 mesi

8 anni e 6 mesi Luigi Ricca 2 anni

2 anni Mattia Namik Sposato 6 anni

6 anni Alberto Turboli 8 anni e 2 mesi

8 anni e 2 mesi Antonio Bevilacqua 10 anni

Nel collegio difensivo figurano, tra gli altri, gli avvocati Filippo Cinnante, Gaetano Maria Bernaudo, Fiorella Bozzarello, Luca Acciardi, Marcello Manna, Gianluca Garritano, Giuseppe Malvasi, Mario Scarpelli, Francesco Chiaia, Giuseppe Manna, Matteo Cristiani, Antonio Quintieri, Maurizio Nucci, Rossana Cribari, Cristian Cristiano, Pasquale Marzocchi, Francesco Porto, Francesco Siciliano, Guido Siciliano, Sergio Sangiovanni, Franz Caruso, Gianpiero Calabrese, Giuseppe De Marco, Roberta Provenzano, Cristian Bilotta, Antonella Baffa, Laura Gaetano, Cesare Badolato, Cesira Staffa, Francesco Garofalo, Enzo Belvedere, Michele Gigliotti, Giorgia Greco, Tanja Argirò, Pier Paolo Emanuele, Angelo Pugliese, Ugo Ledonne, Ernesto Gallo, Giuseppe Perri, Marco Bianco e Armando Sabato.