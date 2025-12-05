Il furto messo a segno la scorsa notte. I proprietari hanno scoperto quanto accaduto soltanto stamattina alla riapertura del locale
Furto ai danni della nota pasticceria San Francesco di piazza Europa a Cosenza. Nella notte alcuni malviventi, dopo aver rotto con un piccone la vetrata della porta d'ingresso, si sono introdotti all'interno del bar, portandosi via la cassa automatica contenente gli incassi della giornata. Ancora da quantificare il bottino. I proprietari del locale si sono accorti di quanto accaduto soltanto stamattina, al momento della riapertura